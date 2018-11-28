Уряд спростив розмитнення «євроблях»
Сьогодні, 17:22
Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації "євроблях".
Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, в уряді зазначили, що одним із стримуючих факторів митного оформлення "євроблях" є складна і тривала процедура сертифікації, в тому числі, для підтвердження відповідності екологічним нормам. Зазначимо, без результатів сертифікації таке авто не може бути розмитнено.
З метою спрощення підтвердження відповідності такого автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.
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Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.
Зокрема, в уряді зазначили, що одним із стримуючих факторів митного оформлення "євроблях" є складна і тривала процедура сертифікації, в тому числі, для підтвердження відповідності екологічним нормам. Зазначимо, без результатів сертифікації таке авто не може бути розмитнено.
З метою спрощення підтвердження відповідності такого автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.
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Коментарі 4
Це тобто ті хто робив сертифікат за 3000грн тепер лохи?
Ну що пани і панове!!! Та до якого часу нас і наш народ будуть так обманювати оті жиди! Постанову прийняли! Хай приймуть рішення про повернення цих коштів!
А коли держслужбовцям ОКЛАДИ затвердять? Чи закон в одну сторону? Подавай декларації, не май права заробити на стороні, не май права на страйк, а ми і роботу тобі оплачувати не будемо згілдно закону, а? Чому УРЯД може порушувати Закон, і робить то СИСТЕМАТИЧНО?
Вони все роблять сестиматично!
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