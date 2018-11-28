Уряд спростив розмитнення «євроблях»





Відповідні документи є у розпорядженні



Зокрема, в уряді зазначили, що одним із стримуючих факторів митного оформлення "євроблях" є складна і тривала процедура сертифікації, в тому числі, для підтвердження відповідності екологічним нормам. Зазначимо, без результатів сертифікації таке авто не може бути розмитнено.



З метою спрощення підтвердження відповідності такого автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого спростив процедуру митного оформлення автомобілів на іноземній реєстрації "євроблях".Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна Зокрема, в уряді зазначили, що одним із стримуючих факторів митного оформлення "євроблях" є складна і тривала процедура сертифікації, в тому числі, для підтвердження відповідності екологічним нормам. Зазначимо, без результатів сертифікації таке авто не може бути розмитнено.З метою спрощення підтвердження відповідності такого автомобіля екологічним нормам при митному оформленні та першій реєстрації на рівні з сертифікатами відповідності тепер будуть використовувати технічний паспорт країни останньої реєстрації.

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