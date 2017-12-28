Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Сьогодні, 17:52
Оприлюднили знімки з занять із вогневої підготовки 14 окремої механізованої бригади.
Їх опублікували на сторінці волинської бригади.
"Нами знайдено відповідь на одвічне: «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» І звучить ця відповідь так: «Можемо ВСЕ, ВСЮДИ, ЗАВЖДИ!». Військовослужбовці всіх, без виключення, підрозділів нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» в ході занять із вогневої підготовки відточують навики стрільби зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин. Влучність, чіткість, сила, майстерність, згуртованість! Йдемо вперед! Досягаємо! Переможемо!" - прокоментували у прес-службі бригади.
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Їх опублікували на сторінці волинської бригади.
"Нами знайдено відповідь на одвічне: «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» І звучить ця відповідь так: «Можемо ВСЕ, ВСЮДИ, ЗАВЖДИ!». Військовослужбовці всіх, без виключення, підрозділів нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» в ході занять із вогневої підготовки відточують навики стрільби зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин. Влучність, чіткість, сила, майстерність, згуртованість! Йдемо вперед! Досягаємо! Переможемо!" - прокоментували у прес-службі бригади.
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