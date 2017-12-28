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Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО

Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Оприлюднили знімки з занять із вогневої підготовки 14 окремої механізованої бригади.

Їх опублікували на сторінці волинської бригади.

"Нами знайдено відповідь на одвічне: «ЩО? ДЕ? КОЛИ?» І звучить ця відповідь так: «Можемо ВСЕ, ВСЮДИ, ЗАВЖДИ!». Військовослужбовці всіх, без виключення, підрозділів нашої народженої та загартованої в боях 14 окремої механізованої бригади оперативного командування «Захід» в ході занять із вогневої підготовки відточують навики стрільби зі стрілецької зброї та озброєння бойових машин. Влучність, чіткість, сила, майстерність, згуртованість! Йдемо вперед! Досягаємо! Переможемо!" - прокоментували у прес-службі бригади.

Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО
Показали, як тренуються стріляти бійці волинської бригади. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, навчання, фото
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