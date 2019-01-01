Луцькі муніципали прославили героя паркування. ФОТО
Сьогодні, 18:09
У центрі Луцька зловили порушника паркування.
Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Черговий "герой" паркування на пр. Волі 11. Обурює те, що є місце припаркувати авто нормально, є змога не нищити зелену зону проте так і тягне робити шкоду місту", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.
"Черговий "герой" паркування на пр. Волі 11. Обурює те, що є місце припаркувати авто нормально, є змога не нищити зелену зону проте так і тягне робити шкоду місту", - йдеться у повідомленні.
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