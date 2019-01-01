Луцькі муніципали прославили героя паркування. ФОТО





Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.



"Черговий "герой" паркування на пр. Волі 11. Обурює те, що є місце припаркувати авто нормально, є змога не нищити зелену зону проте так і тягне робити шкоду місту", - йдеться у повідомленні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Луцька зловили порушника паркування.Про це повідомили у прес-службі луцьких муніципалів."Черговий "герой" паркування на пр. Волі 11. Обурює те, що є місце припаркувати авто нормально, є змога не нищити зелену зону проте так і тягне робити шкоду місту", - йдеться у повідомленні.

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