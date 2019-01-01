Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 лютого





У Луцьку можливий невеликий дощ. У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві - без опадів.



Температура повітря вночі до -1…+2 градусів, удень – +2…+4.



Вітер західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.У Луцьку можливий невеликий дощ. У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві - без опадів.Температура повітря вночі до -1…+2 градусів, удень – +2…+4.Вітер західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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