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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 лютого
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку можливий невеликий дощ. У Ковелі, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешеві - без опадів.

Температура повітря вночі до -1…+2 градусів, удень – +2…+4.

Вітер західний, північний і північно-західний, 1-7 м/с. У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, без опадів.

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Теги: погода, прогноз
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