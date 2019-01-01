На Волині з початку пільгового періоду розмитнили 26 тисяч авто

Залишилось 10 днів, черги авто на іноземних номерах у пунктах пропуску вщухають.Станом на 13 лютого у зоні діяльності Волинської митниці ДФС громадяни уже оформили у вільний обіг майже 26 тисяч легкових автомобілів з коефіцієнтом 0,5 на сплату акцизного податку, - повідомили у прес-службі ВОлинської митниці ДФС.12 лютого за добу митні пости, розташовані на Волині, оформили 946 таких транспортних засобів. Проте зони митного контролю все ще заповнюються новоприбулими автомобілями, переважно з тих, що заїхали на митну територію України вперше.Ажіотажний попит на пільгу щодо сплати акцизного податку спровокував черги на в’їзд в Україну. Особливо довге очікування на перетин кордону фіксувалося у польському Дорогуську – напередодні вихідних 9-10 лютого на в’їзд «червоним коридором» очікувало понад тисячу транспортних засобів."Нині завдяки вжитим управлінським рішенням та добрій волі брокерів, які погодились працювати у вихідні дні, їхня кількість суттєво зменшилась - до 400. Проте Волинська митниця ДФС попереджає громадян про такі митні формальності.Період дії перехідних положень Податкового Кодексу України щодо застосування коефіцієнта 0,5 до акцизного податку на легкові транспортні засоби закінчується о 24.00 22 лютого 2019 року. Від 00.00 23 лютого 2019 року акцизний податок стягується у повному обсязі", - йдеться у повідомленні."Якщо станом на 22 лютого 2019 року транспортний засіб уже перебуває на митній території України, але щойно заїхав або перебуває у пункті пропуску через державний кордон України, де оформлюється чи очікує на оформлення попередньої митної декларації, оформити цей легковий автомобіль із застосуванням коефіцієнта 0,5 щодо акцизного податку громадянин НЕ ЗМОЖЕ. Оформити легковий транспортний засіб із коефіцієнтом 0,5 на акцизний податок громадянин ЗМОЖЕ, якщо до 22 лютого (включно) ним подана, а митницею прийнята електронна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа для оформлення авто у вільний обіг, по якій відсутні зауваження (наявні необхідні документи, достатня сума коштів тощо). Якщо до 22 лютого (включно) декларацію для оформлення авто у вільний обіг подано, але митницею оформлено картку відмови або декларацію відкликано самим громадянином і відсутня можливість (у тому числі недостатньо часу) для подання іншої декларації, по якій відсутні зауваження, застосувати коефіцієнт 0,5 громадянину теж уже не вдасться", - зазначили у прес-службі.