У будинку сім'ї луцького АТОвця 5 разів відключали газ
Сьогодні, 21:24
У Луцьку будинок родини військовослужбовця п'ять разів відключали від газопостачання.
За словами Євгенії Веремчук, мами учасника бойових дій АТО, це зробили незаконно, — повідомили в облдержадміністрації, пише Район.Луцьк.
«Поки син на службі, вже п`ять разів відключали газ. В нас будинок на 180 квадратних метрів, колишній, великий. 34 тисячі гривень боргу маю. Просила газовиків – розділіть мені на весь рік, а вони одразу в суд», – розповіла жінка.
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За словами Євгенії Веремчук, мами учасника бойових дій АТО, це зробили незаконно, — повідомили в облдержадміністрації, пише Район.Луцьк.
«Поки син на службі, вже п`ять разів відключали газ. В нас будинок на 180 квадратних метрів, колишній, великий. 34 тисячі гривень боргу маю. Просила газовиків – розділіть мені на весь рік, а вони одразу в суд», – розповіла жінка.
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