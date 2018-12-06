У будинку сім'ї луцького АТОвця 5 разів відключали газ





За словами Євгенії Веремчук, мами учасника бойових дій АТО, це зробили незаконно, — повідомили в облдержадміністрації, пише



«Поки син на службі, вже п`ять разів відключали газ. В нас будинок на 180 квадратних метрів, колишній, великий. 34 тисячі гривень боргу маю. Просила газовиків – розділіть мені на весь рік, а вони одразу в суд», – розповіла жінка.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку будинок родини військовослужбовця п'ять разів відключали від газопостачання.За словами, мами учасника бойових дій АТО, це зробили незаконно, — повідомили в облдержадміністрації, пише Район.Луцьк «Поки син на службі, вже п`ять разів відключали газ. В нас будинок на 180 квадратних метрів, колишній, великий. 34 тисячі гривень боргу маю. Просила газовиків – розділіть мені на весь рік, а вони одразу в суд», – розповіла жінка.

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