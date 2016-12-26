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Пенсіонерів, які виїхали з України за кордон, позбавлять пенсійних виплат

Пенсіонерів, які виїхали з України за кордон, позбавлять пенсійних виплат
Українців можуть позбавити пенсії. Кабінет міністрів України запустив програму верифікації соціальних виплат і пенсій населення.

Як заявив заступник міністра фінансів Юрій Джигир, верифікація спрямована на те, щоб допомогу з держбюджету отримували саме ті, кому вона потрібна. Бюджетні кошти повинні витрачатися ефективно і прозоро, а допомога надаватися адресно. Повідомляє Ukr.Media.

На початку лютого у Верховній Раді зареєстрували законопроект №9511 "Про верифікацію та моніторинг державних виплат". Документ підписав і затвердив Кабмін.

У законопроекті передбачено три етапи верифікації:

- превентивна - перевірка проводиться перед призначенням соціальної виплати і пенсії;

- поточна - перевірки для тих громадян, які вважають, що отримали законодавче право на соцвиплату;

- ретроспективна перевірка здійснюється для раніше призначених виплат.

Пенсії будуть позбавляти:

- якщо громадянин оформив її за підробленими документами.

- виплати заберуть у пенсіонерів, які виїхали з України жити закордон або проживають на непідконтрольній уряду території країни.

- мають статус внутрішньо переміщеної особи, але не можуть його підтвердити.

Відзначається, що перевіряти будуть пільги, субсидії, стипендії та інші соціальні виплати для населення, які надаються за рахунок місцевих та державного бюджету чи Пенсійного фонду.

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Теги: пенсія, виплата, пенсіонер
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