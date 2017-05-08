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Юна волинська дипломатка отримала листа від президента Франції

Юна волинська дипломатка отримала листа від президента Франції
25-й Президент Французької Республіки Еммануель Макрон звернув увагу на діяльність ковельчанки Марійки Мовчан та її братів Павла та Бориса.

Повідомляють у прес-центрі Благодійного фонду «Позитивна взаємодія».

Реагуючи на креативні благодійні акції юних «дипломатів», які створили Благодійний фонд «Позитивна взаємодія», глава Франції надіслав їм своє персональне послання.

Цікаво, що окрім Еммануеля Макрона підтримати суспільно корисну діяльність школярки з Волині вирішили й інші службовці, котрі працюють з французьким Президентом, про що і зазначив керівник Франції у своєму листі.

«Я особисто і всі працівники Президента бажають Вам дуже хорошого 2019 року» – такими словами завершує особисте звернення очільник європейської держави.
Юна волинська дипломатка отримала листа від президента Франції

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Теги: Марійка Мовчан, дипломатка, лист, благодійний фонд, Макрон, президент, Франція
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