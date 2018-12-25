Помер рідний брат митрополита Михаїла
Сьогодні, 22:30
Відомий тернопільський священик Анатолій, брат митрополита Луцького і Волинського Михаїла, помер сьогодні, 13 лютого, у лікарні після важкої хвороби.
Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
Управління єпархії висловлює щире співчуття владиці, усій родині новоспочилого душпастиря та закликає молитися за упокоєння його душі.
Вічна пам’ять і Царство небесне протоієреєві Анатолію.
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Про це повідомили у Волинській єпархії ПЦУ.
Управління єпархії висловлює щире співчуття владиці, усій родині новоспочилого душпастиря та закликає молитися за упокоєння його душі.
Вічна пам’ять і Царство небесне протоієреєві Анатолію.
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