Помер рідний брат митрополита Михаїла

Анатолій, брат митрополита Луцького і Волинського Михаїла, помер сьогодні, 13 лютого, у лікарні після важкої хвороби.



Про це



Управління єпархії висловлює щире співчуття владиці, усій родині новоспочилого душпастиря та закликає молитися за упокоєння його душі.



Вічна пам’ять і Царство небесне протоієреєві Анатолію.

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