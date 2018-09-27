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Волинські медики нарікають на зношеність «швидких»

Волинські медики нарікають на зношеність «швидких»
У вівторок, 12 лютого, відбулась розширена медична рада КЗ "ВОЦЕМДМК", на якій були підведені підсумки роботи закладу та окремих районних відділень ЕМД за минулий 2018 рік. Основною проблемою центру на сьогодні – є зношеність автопарку.

Повідомляє Волинський обласний центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.

Роботу в цілому було визнано задовільною. Члени медичної ради обговорили перспективи розвитку закладу з врахуванням розпочатого процесу реорганізації.

Прийнято рішення продовжити роботу по підвищенню професійного рівня працівників бригад ЕМД на базі новоствореного навчально-тренувального відділення.

В екстреної служби проблеми виникають щоденно, колектив їх успішно вирішує, незважаючи на реалії сьогодення.

Проте всі присутні визначили головну проблему – стан автомобільного парку. В закладі немає жодного санітарного автомобіля з терміном експлуатації менше 5 років.

Всі автомобілі майже з граничним пробігом. Висока вартість спеціалізованого санітарного транспорту потребує вирішення даного питання на державному рівні.

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Теги: ВОЦЕМД, медики, екстерна допомога, швидка
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