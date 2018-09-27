Волинські медики нарікають на зношеність «швидких»
Сьогодні, 08:19
У вівторок, 12 лютого, відбулась розширена медична рада КЗ "ВОЦЕМДМК", на якій були підведені підсумки роботи закладу та окремих районних відділень ЕМД за минулий 2018 рік. Основною проблемою центру на сьогодні – є зношеність автопарку.
Повідомляє Волинський обласний центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
Роботу в цілому було визнано задовільною. Члени медичної ради обговорили перспективи розвитку закладу з врахуванням розпочатого процесу реорганізації.
Прийнято рішення продовжити роботу по підвищенню професійного рівня працівників бригад ЕМД на базі новоствореного навчально-тренувального відділення.
В екстреної служби проблеми виникають щоденно, колектив їх успішно вирішує, незважаючи на реалії сьогодення.
Проте всі присутні визначили головну проблему – стан автомобільного парку. В закладі немає жодного санітарного автомобіля з терміном експлуатації менше 5 років.
Всі автомобілі майже з граничним пробігом. Висока вартість спеціалізованого санітарного транспорту потребує вирішення даного питання на державному рівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Повідомляє Волинський обласний центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook.
Роботу в цілому було визнано задовільною. Члени медичної ради обговорили перспективи розвитку закладу з врахуванням розпочатого процесу реорганізації.
Прийнято рішення продовжити роботу по підвищенню професійного рівня працівників бригад ЕМД на базі новоствореного навчально-тренувального відділення.
В екстреної служби проблеми виникають щоденно, колектив їх успішно вирішує, незважаючи на реалії сьогодення.
Проте всі присутні визначили головну проблему – стан автомобільного парку. В закладі немає жодного санітарного автомобіля з терміном експлуатації менше 5 років.
Всі автомобілі майже з граничним пробігом. Висока вартість спеціалізованого санітарного транспорту потребує вирішення даного питання на державному рівні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
День святого Валентина: історія та традиції свята
Сьогодні, 08:26
Волинські медики нарікають на зношеність «швидких»
Сьогодні, 08:19
#Спілкуйся_нарівні: у Луцьку особливі дітки розважалися з першим заступником голови Волинської ОДА
Сьогодні, 07:27
Лучанин, якого збив патрульний, другу добу знаходиться в реанімації без свідомості. ВІДЕО
Сьогодні, 06:06
Кремль планує відключити росіянам інтернет
Сьогодні, 05:00