Волинські медики нарікають на зношеність «швидких»





Повідомляє Волинський обласний центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф у



Роботу в цілому було визнано задовільною. Члени медичної ради обговорили перспективи розвитку закладу з врахуванням розпочатого процесу реорганізації.



Прийнято рішення продовжити роботу по підвищенню професійного рівня працівників бригад ЕМД на базі новоствореного навчально-тренувального відділення.



В екстреної служби проблеми виникають щоденно, колектив їх успішно вирішує, незважаючи на реалії сьогодення.



Проте всі присутні визначили головну проблему – стан автомобільного парку. В закладі немає жодного санітарного автомобіля з терміном експлуатації менше 5 років.



Всі автомобілі майже з граничним пробігом. Висока вартість спеціалізованого санітарного транспорту потребує вирішення даного питання на державному рівні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У вівторок, 12 лютого, відбулась розширена медична рада КЗ "ВОЦЕМДМК", на якій були підведені підсумки роботи закладу та окремих районних відділень ЕМД за минулий 2018 рік. Основною проблемою центру на сьогодні – є зношеність автопарку.Повідомляє Волинський обласний центр екстерної медичної допомоги та медицини катастроф у facebook Роботу в цілому було визнано задовільною. Члени медичної ради обговорили перспективи розвитку закладу з врахуванням розпочатого процесу реорганізації.Прийнято рішення продовжити роботу по підвищенню професійного рівня працівників бригад ЕМД на базі новоствореного навчально-тренувального відділення.В екстреної служби проблеми виникають щоденно, колектив їх успішно вирішує, незважаючи на реалії сьогодення.Проте всі присутні визначили головну проблему – стан автомобільного парку. В закладі немає жодного санітарного автомобіля з терміном експлуатації менше 5 років.Всі автомобілі майже з граничним пробігом. Висока вартість спеціалізованого санітарного транспорту потребує вирішення даного питання на державному рівні.

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