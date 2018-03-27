У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО





Про це інформує департамент муніципальної варти у



Інспектори одразу прийняли рішення видати два приписи підприємству житлово-комунального господарства № 2 та департаменту житлово комунального господарства щодо розчищення тротуару та обрізкою дерев з метою запобігання збереження життя людей. Адже саме це підприємство у сфері впливу має вказану вулицю.



Крім того, інспектором було видано приписи на комерційні об’єкти які є прилеглими до вулиці Мамсурова щодо обрізки дерев та прибирання закріплених територій з терміном виконання до 27 лютого 2019 року.



Вразі не виконання приписів відповідальних осіб буде притягненно до адміністративної відповідальності.



Окрім того, департамент муніципальної варти звернувся з листом і до ОТГ Боратинської сільської ради з метою вжиття заходів та впорядкування межуючих територій згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Мамсурова ділянка пішохідного тротуару заросла самонасівними деревами та кущами. Мешканці даної території не можуть там пройти ні самі, ні з дитячим візочком.Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook Інспектори одразу прийняли рішення видати два приписи підприємству житлово-комунального господарства № 2 та департаменту житлово комунального господарства щодо розчищення тротуару та обрізкою дерев з метою запобігання збереження життя людей. Адже саме це підприємство у сфері впливу має вказану вулицю.Крім того, інспектором було видано приписи на комерційні об’єкти які є прилеглими до вулиці Мамсурова щодо обрізки дерев та прибирання закріплених територій з терміном виконання до 27 лютого 2019 року.Вразі не виконання приписів відповідальних осіб буде притягненно до адміністративної відповідальності.Окрім того, департамент муніципальної варти звернувся з листом і до ОТГ Боратинської сільської ради з метою вжиття заходів та впорядкування межуючих територій згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію