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У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО

У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО
У Луцьку на вулиці Мамсурова ділянка пішохідного тротуару заросла самонасівними деревами та кущами. Мешканці даної території не можуть там пройти ні самі, ні з дитячим візочком.

Про це інформує департамент муніципальної варти у facebook.

Інспектори одразу прийняли рішення видати два приписи підприємству житлово-комунального господарства № 2 та департаменту житлово комунального господарства щодо розчищення тротуару та обрізкою дерев з метою запобігання збереження життя людей. Адже саме це підприємство у сфері впливу має вказану вулицю.
У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО

Крім того, інспектором було видано приписи на комерційні об’єкти які є прилеглими до вулиці Мамсурова щодо обрізки дерев та прибирання закріплених територій з терміном виконання до 27 лютого 2019 року.
У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО

Вразі не виконання приписів відповідальних осіб буде притягненно до адміністративної відповідальності.
У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО

Окрім того, департамент муніципальної варти звернувся з листом і до ОТГ Боратинської сільської ради з метою вжиття заходів та впорядкування межуючих територій згідно ЗУ «Про благоустрій населених пунктів».
У Луцьку тротуари заросли деревами та кущами. ФОТО

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Теги: дерева, кущі, тротуар, Мамсурова, муніципали
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