Лучанин, якого збив патрульний, другу добу знаходиться в реанімації без свідомості. ВІДЕО

Володимир Шендибило.



Він говорить, що стан пацієнта вкрай важкий.



Місце, де відбулося ДТП – вулиця Будівельна у селі Рованці, що поруч із Луцьком. Поряд зупинка громадського транспорту, місця пішохідного переходу немає.



Заступник директора «Луцької міської клінічної лікарні» Володимир Шендибило каже, що чоловік, який втрапив під колеса автомобіля, без свідомості, знаходиться на штучній вентиляції легень.



«Встановлено діагноз політравми: важка черепно-мозкова травма поєднана із травмою грудної клітки, органів черевної порожнини. Пацієнту надана допомога, прооперований. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні і стан оцінюється як вкрай важкий».



З власних джерел Суспільному стало відомо, що травмований - працівник Луцького електротранспортного підприємства. Про чоловіка, якого звуть Володимиром, розповідає його колега Оксана Владичко.



«Колега працює водієм на вишці, яка ремонтує контактну мережу. Він досить врівноважений, спокійна людина. Відомо, що вчора ввечері він ішов з лікарні в Рованцях і його збила поліцейська машина. Говорили, що вони і зразу допомогу йому не надавали, але їхала «швидка» на виклик в Боратин, вони зупинили й «швидка» повезла в лікарню».



Родич травмованого, з яким ми спілкувалися телефоном, говорити на камеру відмовився.



ДТП прокоментували речниця патрульної поліції Волині Ольга Бузулук та слідчий Державного бюро розслідувань Максим Смілевський.



«11 лютого, близько 19:00 трапилася ДТП на не освітлюваній ділянці дороги. На невстановленому місці чоловік вийшов на дорогу і здійснив зіткнення зі службовим автомобілем «Тойота-пріус» під керуванням 30- річного інспектора патрульної поліції, який був при виконанні службових обов’язків. Пішохід отримав травми і був госпіталізований до лікарні. Наш інспектор був тверезим», - повідомила Ольга Бузулук.



Максим Смілевський, заступник начальника відділу слідчого управління теруправління Державного бюро розслідувань у м. Львові:



«Забезпечено виїзд слідчих на місце події. На даний час тривають першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи. За наслідками проведення даних слідчих дій та експертиз буде вирішено питання про кваліфікацію дій потенційно винних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.З часу запуску Державного бюро розслідувань, із 27-го листопада, - це перший випадок».



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лучанин, який отримав травми в аварії за участі патрульних , другу добу знаходиться в реанімації без свідомості, - розповів Суспільному заступник директора «Луцької міської клінічної лікарні»Він говорить, що стан пацієнта вкрай важкий.Місце, де відбулося ДТП – вулиця Будівельна у селі Рованці, що поруч із Луцьком. Поряд зупинка громадського транспорту, місця пішохідного переходу немає.Заступник директора «Луцької міської клінічної лікарні» Володимир Шендибило каже, що чоловік, який втрапив під колеса автомобіля, без свідомості, знаходиться на штучній вентиляції легень.«Встановлено діагноз політравми: важка черепно-мозкова травма поєднана із травмою грудної клітки, органів черевної порожнини. Пацієнту надана допомога, прооперований. Зараз він знаходиться в реанімаційному відділенні і стан оцінюється як вкрай важкий».З власних джерел Суспільному стало відомо, що травмований - працівник Луцького електротранспортного підприємства. Про чоловіка, якого звуть, розповідає його колега«Колега працює водієм на вишці, яка ремонтує контактну мережу. Він досить врівноважений, спокійна людина. Відомо, що вчора ввечері він ішов з лікарні в Рованцях і його збила поліцейська машина. Говорили, що вони і зразу допомогу йому не надавали, але їхала «швидка» на виклик в Боратин, вони зупинили й «швидка» повезла в лікарню».Родич травмованого, з яким ми спілкувалися телефоном, говорити на камеру відмовився.ДТП прокоментували речниця патрульної поліції Волиніта слідчий Державного бюро розслідувань«11 лютого, близько 19:00 трапилася ДТП на не освітлюваній ділянці дороги. На невстановленому місці чоловік вийшов на дорогу і здійснив зіткнення зі службовим автомобілем «Тойота-пріус» під керуванням 30- річного інспектора патрульної поліції, який був при виконанні службових обов’язків. Пішохід отримав травми і був госпіталізований до лікарні. Наш інспектор був тверезим», - повідомила Ольга Бузулук.Максим Смілевський, заступник начальника відділу слідчого управління теруправління Державного бюро розслідувань у м. Львові:«Забезпечено виїзд слідчих на місце події. На даний час тривають першочергові слідчі дії, призначено необхідні експертизи. За наслідками проведення даних слідчих дій та експертиз буде вирішено питання про кваліфікацію дій потенційно винних осіб і притягнення їх до кримінальної відповідальності.З часу запуску Державного бюро розслідувань, із 27-го листопада, - це перший випадок».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію