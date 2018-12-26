#Спілкуйся_нарівні: у Луцьку особливі дітки розважалися з першим заступником голови Волинської ОДА
Сьогодні, 07:27
У Луцьку відбувся вже сьомий флешмоб #Спілкуйся_нарівні. У рамках цієї акції посадовці облдержадміністрації різноманітно та цікаво проводять час із юними волинянами, які потребують особливої уваги.
Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Діти уже пекли піцу з головою Волинської ОДА Олександром Савченком, каталися на роликах з посадовцями відділу інформаційної політики Волинської ОДА та співали у караоке із заступником голови ОДА Денисом П'ятигорцем.
Цього ж разу малеча мала змогу погратися у дитячо-розважальному центрі Фіглі-Міглі, що у ТРЦ “ПортCity” з першим застпуником голови Волинської облдержадміністрації Олександром Киричуком.
Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал розповідає, що інколи, аби поспілкуватися з дітьми – потрібно самому стати дитиною.
Детальніше – в сюжеті.
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Йдеться в сюжеті 12 каналу.
Діти уже пекли піцу з головою Волинської ОДА Олександром Савченком, каталися на роликах з посадовцями відділу інформаційної політики Волинської ОДА та співали у караоке із заступником голови ОДА Денисом П'ятигорцем.
Цього ж разу малеча мала змогу погратися у дитячо-розважальному центрі Фіглі-Міглі, що у ТРЦ “ПортCity” з першим застпуником голови Волинської облдержадміністрації Олександром Киричуком.
Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал розповідає, що інколи, аби поспілкуватися з дітьми – потрібно самому стати дитиною.
Детальніше – в сюжеті.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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