#Спілкуйся_нарівні: у Луцьку особливі дітки розважалися з першим заступником голови Волинської ОДА





Йдеться в сюжеті 12 каналу.



Діти уже Олександром Савченком, Денисом П'ятигорцем.



Цього ж разу малеча мала змогу погратися у дитячо-розважальному центрі Фіглі-Міглі, що у ТРЦ “ПортCity” з першим застпуником голови Волинської облдержадміністрації Олександром Киричуком.



Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал розповідає, що інколи, аби поспілкуватися з дітьми – потрібно самому стати дитиною.



Детальніше – в сюжеті.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбувся вже сьомий флешмоб #Спілкуйся_нарівні. У рамках цієї акції посадовці облдержадміністрації різноманітно та цікаво проводять час із юними волинянами, які потребують особливої уваги.Йдеться в сюжеті 12 каналу.Діти уже пекли піцу з головою Волинської ОДА каталися на роликах з посадовцями відділу інформаційної політики Волинської ОДА та співали у караоке із заступником голови ОДАЦього ж разу малеча мала змогу погратися у дитячо-розважальному центрі Фіглі-Міглі, що у ТРЦ “ПортCity” з першим застпуником голови Волинської облдержадміністраціїГоловна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДАрозповідає, що інколи, аби поспілкуватися з дітьми – потрібно самому стати дитиною.Детальніше – в сюжеті.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію