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#Спілкуйся_нарівні: у Луцьку особливі дітки розважалися з першим заступником голови Волинської ОДА

#Спілкуйся_нарівні: у Луцьку особливі дітки розважалися з першим заступником голови Волинської ОДА
У Луцьку відбувся вже сьомий флешмоб #Спілкуйся_нарівні. У рамках цієї акції посадовці облдержадміністрації різноманітно та цікаво проводять час із юними волинянами, які потребують особливої уваги.

Йдеться в сюжеті 12 каналу.

Діти уже пекли піцу з головою Волинської ОДА Олександром Савченком, каталися на роликах з посадовцями відділу інформаційної політики Волинської ОДА та співали у караоке із заступником голови ОДА Денисом П'ятигорцем.

Цього ж разу малеча мала змогу погратися у дитячо-розважальному центрі Фіглі-Міглі, що у ТРЦ “ПортCity” з першим застпуником голови Волинської облдержадміністрації Олександром Киричуком.

Головна спеціалістка відділу інформаційної політики ВОДА Галина Цимбал розповідає, що інколи, аби поспілкуватися з дітьми – потрібно самому стати дитиною.

Детальніше – в сюжеті.

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Теги: Киричук, спілкуйся нарівні, флешмоб, ОДА, особливі дітки, ПортСіті, Фіглі Міглі
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