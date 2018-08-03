Кремль планує відключити росіянам інтернет





Про це розповідається у



У РФ зареєстрували законопроект, головна ціль якого захист від зовнішніх загроз. Проте на думку експертів, Росія хоче відключитися від глобального інтернету, аби посилити і втримати авторитарний режим.



Згідно із законопроектом оператори зв’язку та інтернет-компанії мусять встановити спеціальні технічні засоби для обмеження доступу до заборонених ресурсів.



На реалізацію реалізацію проекту автономного Рунету з державної скарбниці витратять близько 20 млрд рублів.



Відключення від світового інтернету мало б вдарити і по самій Росії. Адже інтернет це не лише розваги та інформація, а ще й бізнес.



Та експерти впевнені, усі заяви російських політиків – елементарне залякування, адже вони самі не готові повністю відмовитись від усіх благ західного світу.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Російський уряд планує ізолювати росіян від глобальної мережі інтернету.Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.У РФ зареєстрували законопроект, головна ціль якого захист від зовнішніх загроз. Проте на думку експертів, Росія хоче відключитися від глобального інтернету, аби посилити і втримати авторитарний режим.Згідно із законопроектом оператори зв’язку та інтернет-компанії мусять встановити спеціальні технічні засоби для обмеження доступу до заборонених ресурсів.На реалізацію реалізацію проекту автономного Рунету з державної скарбниці витратять близько 20 млрд рублів.Відключення від світового інтернету мало б вдарити і по самій Росії. Адже інтернет це не лише розваги та інформація, а ще й бізнес.Та експерти впевнені, усі заяви російських політиків – елементарне залякування, адже вони самі не готові повністю відмовитись від усіх благ західного світу.

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