Кремль планує відключити росіянам інтернет
Сьогодні, 05:00
Російський уряд планує ізолювати росіян від глобальної мережі інтернету.
Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.
У РФ зареєстрували законопроект, головна ціль якого захист від зовнішніх загроз. Проте на думку експертів, Росія хоче відключитися від глобального інтернету, аби посилити і втримати авторитарний режим.
Згідно із законопроектом оператори зв’язку та інтернет-компанії мусять встановити спеціальні технічні засоби для обмеження доступу до заборонених ресурсів.
На реалізацію реалізацію проекту автономного Рунету з державної скарбниці витратять близько 20 млрд рублів.
Відключення від світового інтернету мало б вдарити і по самій Росії. Адже інтернет це не лише розваги та інформація, а ще й бізнес.
Та експерти впевнені, усі заяви російських політиків – елементарне залякування, адже вони самі не готові повністю відмовитись від усіх благ західного світу.
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Про це розповідається у сюжеті Ранку у великому місті.
У РФ зареєстрували законопроект, головна ціль якого захист від зовнішніх загроз. Проте на думку експертів, Росія хоче відключитися від глобального інтернету, аби посилити і втримати авторитарний режим.
Згідно із законопроектом оператори зв’язку та інтернет-компанії мусять встановити спеціальні технічні засоби для обмеження доступу до заборонених ресурсів.
На реалізацію реалізацію проекту автономного Рунету з державної скарбниці витратять близько 20 млрд рублів.
Відключення від світового інтернету мало б вдарити і по самій Росії. Адже інтернет це не лише розваги та інформація, а ще й бізнес.
Та експерти впевнені, усі заяви російських політиків – елементарне залякування, адже вони самі не готові повністю відмовитись від усіх благ західного світу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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