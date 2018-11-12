День святого Валентина: історія та традиції свята
Сьогодні, 08:26
14 лютого багато пар в Україні і у всьому світі відзначатимуть найромантичніше свято – День святого Валентина.
У цей день у багатьох закладах влаштовують тематичні вечірки або концерти. Парам за столиками приносять подарунки у вигляді шампанського або печива. Для тих, хто приходить зі своєю другою половинкою роблять безкоштовний вхід.
Магазини роблять акції на свої товари, а також продають їх зі знижками в 14%.
Закохані пари влаштовують день для двох з обов’язковими атрибутами свята – валентинками, квітами і романтикою.
Історія свята
День святого Валентина або День усіх закоханих відзначається 14 лютого і у його появи є кілька історичних версій.
1. День святого Валентина отримав назву через одного з християнських мучеників – Валентина Інтерамнського або Валентина Римського. Пам’ять про нього шанують 14 лютого. Згідно з легендою, в ІІІ столітті Валентин таємно вінчав закоханих, за що його стратили.
2. День закоханих святкує в один день з язичницьким святом на честь бога родючості Луперка – доброго духа гір, полів, покровителя тварин і людей.
У цей день відбувалися жертвопринесення тварин богу Луперку. З їхніх шкур робили ремені, якими жерці Луперка, роздягнувшись, били всіх перехожих. Вважалося, що це сприяє родючості.
Пізніше, в V столітті Луперкалії були заборонені, але традиція відзначати свято залишилася і поступово переросла в День всіх закоханих.
Традиції свята
День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу, люди різних культур і національностей, але традиції і подарунки в цей день завжди схожі.
У цей день прийнято дарувати квіти, цукерки, шоколад, іграшки, прикраси у вигляді серця, а також любовні зізнання, написані на листівці в формі серця – валентинці.
Валентинка є головним атрибутом свята і у неї теж є своя історія і пов’язана вона з тим самим мучеником, якого стратили.
Коли Валентин таємно вінчав закоханих, його схопили, посадили в тюрму і засудили до смерті. Там він закохався в дочку свого наглядача і відправив їй освідчення. Воно було оформлене у вигляді серця.
На жаль, дівчина прочитала його вже після смерті Валентина.
Його страта відбулася 14 лютого.
Католицька церква канонізувала Валентина. А у 496 році римський Папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.
Традиційно в цей день відбуваються пропозиції руки та серця або весілля. Вважається, що пари, які зв’язали себе узами шлюбу, наділяються любов’ю і щастям.
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У цей день у багатьох закладах влаштовують тематичні вечірки або концерти. Парам за столиками приносять подарунки у вигляді шампанського або печива. Для тих, хто приходить зі своєю другою половинкою роблять безкоштовний вхід.
Магазини роблять акції на свої товари, а також продають їх зі знижками в 14%.
Закохані пари влаштовують день для двох з обов’язковими атрибутами свята – валентинками, квітами і романтикою.
Історія свята
День святого Валентина або День усіх закоханих відзначається 14 лютого і у його появи є кілька історичних версій.
1. День святого Валентина отримав назву через одного з християнських мучеників – Валентина Інтерамнського або Валентина Римського. Пам’ять про нього шанують 14 лютого. Згідно з легендою, в ІІІ столітті Валентин таємно вінчав закоханих, за що його стратили.
2. День закоханих святкує в один день з язичницьким святом на честь бога родючості Луперка – доброго духа гір, полів, покровителя тварин і людей.
У цей день відбувалися жертвопринесення тварин богу Луперку. З їхніх шкур робили ремені, якими жерці Луперка, роздягнувшись, били всіх перехожих. Вважалося, що це сприяє родючості.
Пізніше, в V столітті Луперкалії були заборонені, але традиція відзначати свято залишилася і поступово переросла в День всіх закоханих.
Традиції свята
День святого Валентина святкують у багатьох країнах світу, люди різних культур і національностей, але традиції і подарунки в цей день завжди схожі.
У цей день прийнято дарувати квіти, цукерки, шоколад, іграшки, прикраси у вигляді серця, а також любовні зізнання, написані на листівці в формі серця – валентинці.
Валентинка є головним атрибутом свята і у неї теж є своя історія і пов’язана вона з тим самим мучеником, якого стратили.
Коли Валентин таємно вінчав закоханих, його схопили, посадили в тюрму і засудили до смерті. Там він закохався в дочку свого наглядача і відправив їй освідчення. Воно було оформлене у вигляді серця.
На жаль, дівчина прочитала його вже після смерті Валентина.
Його страта відбулася 14 лютого.
Католицька церква канонізувала Валентина. А у 496 році римський Папа Геласіус оголосив 14 лютого Днем святого Валентина.
Традиційно в цей день відбуваються пропозиції руки та серця або весілля. Вважається, що пари, які зв’язали себе узами шлюбу, наділяються любов’ю і щастям.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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