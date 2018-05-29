Чи можна у Луцьку обміняти валюту в банкоматах? ВІДЕО





Чи працює він як належить на Волині досліджувала команда



Журналістка Луїза Киримова спробувала перевірити чи можливо купити валюту в терміналі ПриватБанку. Екран термінала видав функцію онлайн обміну валютою або ж її продажу. Наразі ще не можна придбати валюту у терміналах та банкоматах.



Про причини дивіться в сюжеті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нацбанк дозволив продавати та купувати іноземну валюту не лише в обмінниках та касах банків, а й у терміналах і банкоматах. Відповідний закон про валюту і валютні операції вступив в дію 7 лютого.Чи працює він як належить на Волині досліджувала команда 12-го каналу Журналістка Луїза Киримова спробувала перевірити чи можливо купити валюту в терміналі ПриватБанку. Екран термінала видав функцію онлайн обміну валютою або ж її продажу. Наразі ще не можна придбати валюту у терміналах та банкоматах.Про причини дивіться в сюжеті.

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