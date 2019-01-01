Прихильники УПЦ (МП) на Волині відправили святкову службу у священика вдома. ФОТО





Про це йдеться на



Зазначають, що будинок священика пристосовасний під богослужіння.



Тож 12 лютого, в день пам’яті Трьох вселенських учителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста своє престольне свято православні тельчанці відсвяткували соборною службою. Очолив святкове богослужіння благочинний Колківської округи протоієрей Петро Бугайчук. Крім нього настоятель о. Віталій Іванків приймав ще п’ятнадцять гостей-священиків з Колківського благочиння та інших парафій Волинської єпархії. Колишній настоятель Трьохсвятительської парафії, о. Георгій Ковалюк згадав на проповіді, як він вперше прибув до храму. “Стояла одна коробка – ні перекриття, ні даху. І поряд – три віруючі жіночки, яких зараз я тут бачу. Стояло питання, чи взагалі продовжувати будівництво, адже ж зараз дуже скрутні часи. Але ми вирішили будувати Дім Божий, незважаючи ні на які труднощі.”



Священики о. Георгій, о. Вадим Міщур, о. Віталій Іванків та парафіяни доклали багато зусиль, щоб церква постала, прикрасилась та почала діяти. Вона і зараз діє, хоча і не в стінах храму!



В простому будинку лунали літургійні гімни, звершувалась Євхаристія, приступали до Причастя вірні.



У Колківському благочинні запевняють, що церква – це люди, тож, мовляв, не важливо, чи служба була під куполами.



Нагадаємо, того ж дня, 12 лютого, в храмі села Тельчі Маневицького району сьогодні вперше Правив службу митрополит Луцький і Волинський Михаїл.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 12 лютого у селі Тельчі Маневицького району святкують храмове свято. Частина громади, яка відмовилася переходити в ПЦУ і залишилася вірною УПЦ (МП), відзначила його службою у будинку священика.Про це йдеться на сайті Колківського благочиння.Зазначають, що будинок священика пристосовасний під богослужіння.Тож 12 лютого, в день пам’яті Трьох вселенських учителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста своє престольне свято православні тельчанці відсвяткували соборною службою. Очолив святкове богослужіння благочинний Колківської округи протоієрей Петро Бугайчук. Крім нього настоятель о. Віталій Іванків приймав ще п’ятнадцять гостей-священиків з Колківського благочиння та інших парафій Волинської єпархії. Колишній настоятель Трьохсвятительської парафії, о. Георгій Ковалюк згадав на проповіді, як він вперше прибув до храму. “Стояла одна коробка – ні перекриття, ні даху. І поряд – три віруючі жіночки, яких зараз я тут бачу. Стояло питання, чи взагалі продовжувати будівництво, адже ж зараз дуже скрутні часи. Але ми вирішили будувати Дім Божий, незважаючи ні на які труднощі.”Священики о. Георгій, о. Вадим Міщур, о. Віталій Іванків та парафіяни доклали багато зусиль, щоб церква постала, прикрасилась та почала діяти. Вона і зараз діє, хоча і не в стінах храму!В простому будинку лунали літургійні гімни, звершувалась Євхаристія, приступали до Причастя вірні.У Колківському благочинні запевняють, що церква – це люди, тож, мовляв, не важливо, чи служба була під куполами.Нагадаємо, того ж дня, 12 лютого, в храмі села Тельчі Маневицького району сьогодні вперше після переходу громали до ПЦУ провели богослужіння українською мовою.митрополит Луцький і Волинський

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