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Курс валют у Луцьку на 14 лютого

Курс валют у Луцьку на 14 лютого
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 26.936, а продаж - 27.305.

Євро при купівлі становить - 30.362, при продажу - 30.928.

Курс російського рубля: купівля - 0.360, продаж - 0.423.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 6.825, продаж - 7.288.

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Теги: курс, валюта
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