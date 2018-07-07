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Лучанка розшукує свідків аварії

Лучанка розшукує свідків аварії
У Луцьку розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 13 лютого на перехресті вулиць Відродження та Молоді.

Про це на своїй сторінці у facebook написала Катерина Солованюк.

"Дорогі друзі можливо хтось з Вас був свідком дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась о 15.14 на перехресті вулиць Відродження та Молоді. Відгукніться будь ласка. Надіюсь на справедливість. 0957303121 мій контактний номер" - йдеться у дописі.

Лучанка розшукує свідків аварії
Лучанка розшукує свідків аварії

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Теги: розшук, свідки, аварія
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