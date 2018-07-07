Лучанка розшукує свідків аварії





Про це на своїй сторінці у facebook написала Катерина Солованюк.



"Дорогі друзі можливо хтось з Вас був свідком дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась о 15.14 на перехресті вулиць Відродження та Молоді. Відгукніться будь ласка. Надіюсь на справедливість. 0957303121 мій контактний номер" - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку розшукують свідків дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась 13 лютого на перехресті вулиць Відродження та Молоді.Про це на своїй сторінці у facebook написала"Дорогі друзі можливо хтось з Вас був свідком дорожньо-транспортної пригоди, яка трапилась о 15.14 на перехресті вулиць Відродження та Молоді. Відгукніться будь ласка. Надіюсь на справедливість. 0957303121 мій контактний номер" - йдеться у дописі.

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