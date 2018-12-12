Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу
Сьогодні, 09:40
У Луцьку муніципали "відчитали" будівельників, які забруднили проїжджу частину по вулиці Чорновола, 40.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Відтак, муніципали видали припис виконробу щодо чистки асфальту від бруду. Крім того з водієм вантажного автомобіля, провели профілактичну бесіду, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.
Вже після розмови з інспекторами, будівельники виправили ситуацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.
Відтак, муніципали видали припис виконробу щодо чистки асфальту від бруду. Крім того з водієм вантажного автомобіля, провели профілактичну бесіду, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.
Вже після розмови з інспекторами, будівельники виправили ситуацію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
Мити асфальт? Ну це вже маразм
Останні новини
Помер легендарний гравець «Динамо»
Сьогодні, 09:54
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу
Сьогодні, 09:40
Лучанка розшукує свідків аварії
Сьогодні, 09:27