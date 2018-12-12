вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу

Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу
У Луцьку муніципали "відчитали" будівельників, які забруднили проїжджу частину по вулиці Чорновола, 40.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.

Відтак, муніципали видали припис виконробу щодо чистки асфальту від бруду. Крім того з водієм вантажного автомобіля, провели профілактичну бесіду, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.

Вже після розмови з інспекторами, будівельники виправили ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: будівельники, дорога, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Мити асфальт? Ну це вже маразм
Відповісти
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер легендарний гравець «Динамо»
Сьогодні, 09:54
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу
Сьогодні, 09:40
Відомий скульптор-квіткар хоче встановити в луцькому парку «Серце кохання»
Сьогодні, 09:32
Лучанка розшукує свідків аварії
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО На луцькій вулиці – небезпечна діра в асфальті. ФОТО
12 грудень, 2018, 15:45
У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО У Луцьку посеред мосту з'явилась небезпечна тріщина. ФОТО
20 листопад, 2018, 15:57
«Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО «Про водовідведення знову забули», – лучанин про ремонт вулиці Винниченка. ФОТО
22 жовтень, 2018, 09:52
Активіст розкритикував стан дороги Луцьк-Київ. ФОТО Активіст розкритикував стан дороги Луцьк-Київ. ФОТО
22 жовтень, 2018, 09:25
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські медики розповіли, що відбувається з організмом закоханих
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами
Сьогодні, 10:04
 0
Помер легендарний гравець «Динамо»
Сьогодні, 09:54
 0
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
Сьогодні, 09:50
 0
Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу
Сьогодні, 09:40
 0
Медіа
відео
1/8