Луцькі муніципали «зловили» будівельників, які забруднили дорогу





Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.



Відтак, муніципали видали припис виконробу щодо чистки асфальту від бруду. Крім того з водієм вантажного автомобіля, провели профілактичну бесіду, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.



Вже після розмови з інспекторами, будівельники виправили ситуацію.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку муніципали "відчитали" будівельників, які забруднили проїжджу частину по вулиці Чорновола, 40.Про це йдеться у повідомленні на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради у соціальній мережі Facebook.Відтак, муніципали видали припис виконробу щодо чистки асфальту від бруду. Крім того з водієм вантажного автомобіля, провели профілактичну бесіду, що перед виїздом на дорогу, необхідно почистити чи помити колеса.Вже після розмови з інспекторами, будівельники виправили ситуацію.

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