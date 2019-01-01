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На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО

На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
У ніч на 14 лютого о 01:10 сталася пожежа в адмінбудівлі Бірківського старостинського округу.

Про це пише Район.Любомль.

Про пожежу журналістам повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.

На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне.

Пожежою знищено 20 метрів квадратних перекриття, 20 метрів квадратних даху, приміщення котельні 2 на 3 метра. Пошкоджено 10 метрів квадратних перекриття.

Ймовірна причина пожежі – недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО

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Теги: пожежа, Бірки, Волинь
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