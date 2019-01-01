На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО





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Про пожежу журналістам повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Микола Лябук.



На місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне.



Пожежою знищено 20 метрів квадратних перекриття, 20 метрів квадратних даху, приміщення котельні 2 на 3 метра. Пошкоджено 10 метрів квадратних перекриття.



Ймовірна причина пожежі – недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ніч на 14 лютого о 01:10 сталася пожежа в адмінбудівлі Бірківського старостинського округу.Про це пише Район.Любомль Про пожежу журналістам повідомив головний інспектор Любомльського РВ УДСНС у Волинській області, капітан служби цивільного захистуНа місце події виїхали 10 ДПРЧ міста Любомль та МПО Головне.Пожежою знищено 20 метрів квадратних перекриття, 20 метрів квадратних даху, приміщення котельні 2 на 3 метра. Пошкоджено 10 метрів квадратних перекриття.Ймовірна причина пожежі – недоліки конструкції, порушення правил монтажу нагрівальних печей та димарів.

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