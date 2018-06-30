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Збірна України «обскакала» росіян на чемпіонаті з риболовлі в Африці, серед учасників – волинянин

Збірна України «обскакала» росіян на чемпіонаті з риболовлі в Африці, серед учасників – волинянин
Збірна України посіла 6-те місце на чемпіонаті світу з риболовлі, що відбулися у Південно-Африканській Республіці.

Змагання зі спортивної ловлі коропа стартували у неділю, 10 лютого, і тривали до 13-го лютого. Загалом у чемпіонаті взяли участь 72 команди.

У складі збірної України було учасників:

За підсумками чемпіонату світу з карпфішингу українці посіли 6-те місце. Рибалки зізналися, що не все вдалося, як планували, проте подякували усім за неймовірну підтримку.

Цікаво, що під час підрахунку результатів змагань організатори допустили технічну помилку. Збірній України не зарахували дві рибини, впіймані за останні 10 хвилин, тож вона вийшла у заліку на 7-му місці. Однак цю неточність виправили - українські рибалки вибороли 6-те місце, росіяни - 7-ме.
Збірна України «обскакала» росіян на чемпіонаті з риболовлі в Африці, серед учасників – волинянин

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Теги: риболовля, змагання, Африка
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