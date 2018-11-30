Помер легендарний гравець «Динамо»

Віталій Григорович Хмельницький помер 13 лютого.



Один із найкращих футболістів нашої країни пішов з життя на 76-му році життя, - пишуть



Головний спортивний етап у житті футболіста припав на період з 1965-го по 1972-й роки. За цей час Хмельницький зіграв понад 200 матчів за Динамо, 4 рази ставав чемпіоном СРСР і один раз піднімав Кубок СРСР.



До останнього часу Хмельницький залишався вірним "Динамо", працюючи в клубі дитячим тренером школи у відділі селекції.



ФК "Динамо" Київ висловив щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія Григоровича. А також всім уболівальникам клубу.

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