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Помер легендарний гравець «Динамо»

Помер легендарний гравець «Динамо»
Легендарний форвард київського "Динамо" Віталій Григорович Хмельницький помер 13 лютого.

Один із найкращих футболістів нашої країни пішов з життя на 76-му році життя, - пишуть Факти.

Головний спортивний етап у житті футболіста припав на період з 1965-го по 1972-й роки. За цей час Хмельницький зіграв понад 200 матчів за Динамо, 4 рази ставав чемпіоном СРСР і один раз піднімав Кубок СРСР.

До останнього часу Хмельницький залишався вірним "Динамо", працюючи в клубі дитячим тренером школи у відділі селекції.

ФК "Динамо" Київ висловив щирі співчуття рідним, близьким і друзям Віталія Григоровича. А також всім уболівальникам клубу.

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Теги: Динамо, футбол, смерть, гравець
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