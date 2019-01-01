На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами

У Ковелі патрульні зупинили автомобіль Chrysler під керуванням 50- річного чоловіка. З'ясувалось, що документи на авто – підроблені.В ході перевірки автівки поліцейські виявили розбіжність записів у реєстраційних документах з наявними базами Нацполіції, а також ознаки підробки номерів агрегатів та страхового полісу, - інформує ГУНП у Волинській області.Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції.Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває досудове слідство.