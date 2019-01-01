На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами
Сьогодні, 10:04
У Ковелі патрульні зупинили автомобіль Chrysler під керуванням 50- річного чоловіка. З'ясувалось, що документи на авто – підроблені.
В ході перевірки автівки поліцейські виявили розбіжність записів у реєстраційних документах з наявними базами Нацполіції, а також ознаки підробки номерів агрегатів та страхового полісу, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває досудове слідство.
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В ході перевірки автівки поліцейські виявили розбіжність записів у реєстраційних документах з наявними базами Нацполіції, а також ознаки підробки номерів агрегатів та страхового полісу, - інформує ГУНП у Волинській області.
Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває досудове слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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