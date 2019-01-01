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На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами

На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами
У Ковелі патрульні зупинили автомобіль Chrysler під керуванням 50- річного чоловіка. З'ясувалось, що документи на авто – підроблені.

В ході перевірки автівки поліцейські виявили розбіжність записів у реєстраційних документах з наявними базами Нацполіції, а також ознаки підробки номерів агрегатів та страхового полісу, - інформує ГУНП у Волинській області.

Автомобіль вилучили та помістили на майданчик тимчасового утримання транспортних засобів Ковельського відділу поліції.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває досудове слідство.

На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами
На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами

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Теги: авто підробка, документи
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