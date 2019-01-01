Волинські медики розповіли, що відбувається з організмом закоханих
Сьогодні, 10:10
Волинські медики пояснили, що відбувається з організмом людини, коли та закохана.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру здоров'я у Facebook.
1. Людина стає щасливішою
Взаємна закоханість дарує відчуття ейфорії. Дослідження показали, що існує зв'язок між сильними почуттями і підвищеним рівнем дофаміну, відомого як гормон радості і задоволення.
2. Зменшується біль
У ході досліджень, вчені виявили, що для того, щоб біль зменшився, достатня лише поглянути на фотографію того, кого любиш. Це викликає хімічні реакції в мозку, які блокують больові відчуття.
3. Відчувається поколювання у тілі
Почуття збудження наповнює тіло такими гормонами, як адреналін і норадреналін, які прискорюють серцебиття, через що долоні пітніють, а голова починає паморочитися. В одному з досліджень людей попросили зафарбувати ті частини чоловічка, що мали особливі відчуття. Більшість замалювали все тіло, особливо виділяючи зону грудей, живіт і голову.
4. На щоках з'єднання являється рум'янець
Коли ми бачимо об'єкт симпатії, то на наших щоках з'являється рум'янець через моментальний викид адреналіну. У цей момент кров'яні судини розширюються, забезпечуючи приплив крові.
5. Серце стає більш захищеним
Масове дослідження показало, що заміжні люди не залежно від віку менш схильні до розвитку серцевих захворювань, ніж самотні. Крім того, відсоток курців серед заміжніх людей нижчий, ніж серед самотніх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру здоров'я у Facebook.
1. Людина стає щасливішою
Взаємна закоханість дарує відчуття ейфорії. Дослідження показали, що існує зв'язок між сильними почуттями і підвищеним рівнем дофаміну, відомого як гормон радості і задоволення.
2. Зменшується біль
У ході досліджень, вчені виявили, що для того, щоб біль зменшився, достатня лише поглянути на фотографію того, кого любиш. Це викликає хімічні реакції в мозку, які блокують больові відчуття.
3. Відчувається поколювання у тілі
Почуття збудження наповнює тіло такими гормонами, як адреналін і норадреналін, які прискорюють серцебиття, через що долоні пітніють, а голова починає паморочитися. В одному з досліджень людей попросили зафарбувати ті частини чоловічка, що мали особливі відчуття. Більшість замалювали все тіло, особливо виділяючи зону грудей, живіт і голову.
4. На щоках з'єднання являється рум'янець
Коли ми бачимо об'єкт симпатії, то на наших щоках з'являється рум'янець через моментальний викид адреналіну. У цей момент кров'яні судини розширюються, забезпечуючи приплив крові.
5. Серце стає більш захищеним
Масове дослідження показало, що заміжні люди не залежно від віку менш схильні до розвитку серцевих захворювань, ніж самотні. Крім того, відсоток курців серед заміжніх людей нижчий, ніж серед самотніх.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Стиль і комфорт: де у Луцьку купити мансардну квартиру. ФОТО*
Сьогодні, 10:15
Волинські медики розповіли, що відбувається з організмом закоханих
Сьогодні, 10:10
На Волині виявили елітну автівку з підробленими документами
Сьогодні, 10:04
Помер легендарний гравець «Динамо»
Сьогодні, 09:54
На Волині горіло адмінприміщення старостинського округу. ФОТО
Сьогодні, 09:50