Волинські медики розповіли, що відбувається з організмом закоханих

Волинські медики пояснили, що відбувається з організмом людини, коли та закохана.Про це йдеться на сторінці Волинського обласного центру здоров'я у Facebook.Взаємна закоханість дарує відчуття ейфорії. Дослідження показали, що існує зв'язок між сильними почуттями і підвищеним рівнем дофаміну, відомого як гормон радості і задоволення.У ході досліджень, вчені виявили, що для того, щоб біль зменшився, достатня лише поглянути на фотографію того, кого любиш. Це викликає хімічні реакції в мозку, які блокують больові відчуття.Почуття збудження наповнює тіло такими гормонами, як адреналін і норадреналін, які прискорюють серцебиття, через що долоні пітніють, а голова починає паморочитися. В одному з досліджень людей попросили зафарбувати ті частини чоловічка, що мали особливі відчуття. Більшість замалювали все тіло, особливо виділяючи зону грудей, живіт і голову.Коли ми бачимо об'єкт симпатії, то на наших щоках з'являється рум'янець через моментальний викид адреналіну. У цей момент кров'яні судини розширюються, забезпечуючи приплив крові.Масове дослідження показало, що заміжні люди не залежно від віку менш схильні до розвитку серцевих захворювань, ніж самотні. Крім того, відсоток курців серед заміжніх людей нижчий, ніж серед самотніх.