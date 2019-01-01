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День усіх закоханих: що категорично не можна робити в це свято

День усіх закоханих: що категорично не можна робити в це свято
14 лютого 2019 року вшановується пам'ять Святого Трифона, який вважається покровителем подружжя та сім'ї.

Зазвичай, цього дня молодята влаштовують весілля та гуляння, адже незабаром настане Великий піст. Також 14 лютого закохані пари відзначають День Святого Валентина, - передає 24 канал.

День Закоханих приурочений романтиці, коханню та ніжності люблячих одне одного людей. У католицькій церкві Святий Валентин є широко відомим, він також, як і Трифон є покровителем любові та злагоди.

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Що відомо про Святого Валентина?

За легендою, римський імператор Клавдій видав указ про заборону легіонерам одружуватися. Головним його бажанням було те, щоб воїнів не відволікали від справ сім'я, дружина та діти. Однак священик Валентин, всупереч закону, вінчав всіх охочих. Відтак, Клавдій розпорядився кинути непослушного священика до в'язниці.

Згодом Валентин закохався в дочку наглядача в'язниці і напередодні страти, залишив їй записку зі словами любові "Твій Валентин". Лист став початком традиції писати своїм половинкам "валентинки" – листівки з освідченням у коханні.

Іменини сьогодні святкують: Василь, Давид, Микола, Петро, Тимофій.

Народні прикмети на 14 лютого

– Небо в зірках – весна настане нескоро.

– Пішов сніг – навесні часто йтимуть дощі.

– Якщо знайти пару птахів, то можна подивитися, якою буде ваша друга половинка. Синички – суджений буде молодим, веселим і добрим. Ворони – людина у зрілому віці і дуже строга. Сороки – суджений буде легковажним та балакучим.

– Зірки падають – весна буде теплою.

– Погода на Трифона показує, якою буде весна. Якщо тепло – найближчий місяць також буде теплим.

– Зоряне і ясне небо – весна буде пізньою.

– Одруження в цей день – до щасливого шлюбу.

Що можна робити 14 лютого

1. Якщо заміжня жінка кине букет квітів у водойму, на якій немає льоду, і помолиться небу, то незабаром зможе завагітніти.

Що не можна робити 14 лютого

1. З будинку не можна виносити сміття, щоб не винести щастя.

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Теги: свято, забобони
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Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Категорично не можна займатись сексом в день закоханих.
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