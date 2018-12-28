На Миколаївщині п’яний чоловік хотів підірвати 10-поверхівку
Сьогодні, 10:40
На Миколаївщині п’яний чоловік зачинився у своїй квартирі, відкрив газ на плиті та газовій колонці і намагався підірвати девятиповерховий житловий будинок.
Про це повідомляє відділ комунікації Миколаївської поліції, - передає УНН.
"На спецлінію 102 зателефонував нетверезий чоловік, який повідомив, що, зачинившись у своїй квартирі, він відкрив газовий вентель на газовій колонці і плиті, щоб підірвати дев’ятиповерховий будинок по вулиці Новобузькій в Інгульському районі", - йдеться у повідомленні.
На місце виклику одразу прибули спецслужби. Правоохоронці екстрено провели евакуацію мешканців будинку.
Через деякий час зловмисник відчинив двері і впустив до квартири працівника газової служби. В цей час працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний чоловіка з явними ознаками сп’яніння. Його доставили до відділку для проведення подальших першочергових слідчих дій.
Наразі дії миколаївця кваліфіковані, як замах на вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.
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Про це повідомляє відділ комунікації Миколаївської поліції, - передає УНН.
"На спецлінію 102 зателефонував нетверезий чоловік, який повідомив, що, зачинившись у своїй квартирі, він відкрив газовий вентель на газовій колонці і плиті, щоб підірвати дев’ятиповерховий будинок по вулиці Новобузькій в Інгульському районі", - йдеться у повідомленні.
На місце виклику одразу прибули спецслужби. Правоохоронці екстрено провели евакуацію мешканців будинку.
Через деякий час зловмисник відчинив двері і впустив до квартири працівника газової служби. В цей час працівники поліції затримали зловмисника. Ним виявився 40-річний чоловіка з явними ознаками сп’яніння. Його доставили до відділку для проведення подальших першочергових слідчих дій.
Наразі дії миколаївця кваліфіковані, як замах на вбивство двох і більше осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічного позбавлення волі.
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