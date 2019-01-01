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На Волині злодії викрали телефонні кабелі: два села – без зв’язку

На Волині злодії викрали телефонні кабелі: два села – без зв’язку
В Горохівському районі невідомі вкрали декілька кілометрів телефонного кабелю. Тож зв’язку між двома селами немає.

Зловмисники поцупили кабель телефонного зв’язку між селами Печихвости і Стрільче. Сума збитків, яку нанесли ПАТ «Укртелеком» становить 20548,54 гривні, – пише газета Волинь-нова.

Якщо хтось володіє інформацією про злодія, просять зателефонувати в поліцію.

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Теги: крадіжка, кабелі
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