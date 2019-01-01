На Волині злодії викрали телефонні кабелі: два села – без зв’язку
Сьогодні, 10:52
В Горохівському районі невідомі вкрали декілька кілометрів телефонного кабелю. Тож зв’язку між двома селами немає.
Зловмисники поцупили кабель телефонного зв’язку між селами Печихвости і Стрільче. Сума збитків, яку нанесли ПАТ «Укртелеком» становить 20548,54 гривні, – пише газета Волинь-нова.
Якщо хтось володіє інформацією про злодія, просять зателефонувати в поліцію.
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Зловмисники поцупили кабель телефонного зв’язку між селами Печихвости і Стрільче. Сума збитків, яку нанесли ПАТ «Укртелеком» становить 20548,54 гривні, – пише газета Волинь-нова.
Якщо хтось володіє інформацією про злодія, просять зателефонувати в поліцію.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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