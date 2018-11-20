На Волині СБУ викрила посадовця-корупціонера з Укртрансбезпеки. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури викрили на систематичному отриманні хабарів головного спеціаліста відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Волинській області.Оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.Правоохоронці затримали чоловіка в одному із районних центрів області під час отримання чергового хабара у розмірі сто американських доларів від місцевого мешканця. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще однин факт отримання зловмисником аналогічної суми неправомірної вигоди.У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.