Де на Волині та у Луцьку не буде світла 15 лютого





Горохівський район



1. 09:00-17:00 ФГ "Кравця Г.Б."

Тракторна бригада



Іваничівський район



1. 09:00-17:00

с.Лежниця вул.Центральна частково

2. 10:00-16:00

с.Павлівка вул.1 Травня 1-20



Ківерцівський район



1. 08:30-16:00

КТП-486c.Прилуцьк

КТП-486 Прилуцьк вул.Богуна/частково/

2. 08:30-16:00

КТП-144 м.Ківерці

КТП-144 м.Ківерці

вул.Мічуріна,буд.1-30,м.Ківерці



Ковельський район



1. 9:00-17:00

РГ Свідків Єгови,

ФОП Курсова Г. В.,

ФОП Кондратюк М. В.,

Ф. О. Шепшелей В. Я. м. Ковель, вул. Шевченка,

вул. Жуковського, вул. Зелена,

вул. Червоного Хреста, вул. П.Орлика, вул. Польова, вул. Нова,

вул. Загородня.

2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-185 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А.Ф

Ковельське Райво

Ковельське СЛАТ "Тур" с. Стеблі



Локачинський район



1 КТП№33 Л-1

09:00-16:00

с.Хорів вул.Зелена

2 ЗТП№129 Л-3 09:00-15:00

ферма с.Затурці

3 КТП№141 09:00-16:00

магазин,АТС,БК, с.Линів вул.Центральна, І.Франка, Набережна



місто Луцьк



1. 08:30-12:30

ОСББ Центральна вежа

Швидка допомога

Банк Дельта

Телерадіокомпанія

Бойлерна

Шпалери Вул. Словацького, 9, 12, 14, 22, 28.



Любомльський та Шацький райони



1 пл-0.4 ктп-199

09:00 – 17:00

магазин с.Світязькі Смоляри



с.Світязькі Смоляри

2 ктп-377 09:00 – 17:00

Магазин с. Городно с. Городно



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Магазин «Зустріч» м.Нововолинськ

вул.Весняна, вул.Молодіжна, 20-47

вул.Івасюка, 25, вул.Козацька, 2-48

вул.Котляревського, 7-11

вул.Богуна, вул.Гірнича, 6-52

вул.Волинська, 1-47, вул.Затишна, 1-21

вул.Лугова, вул.М.Вовчка

вул.Лісна, 13-58,

вул.Русовичівська, 1-25

2 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськ

вул.Львівська, 29-49

вул.Гірнича, 4

вул.Комарова, 2-8



Ратнівський район



1 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-186

. 09:30 - 16:00 частково м.Ратне (район вет.лікарні)

2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-307)

09:30 - 16:00 частково м.Ратне (вул.Малясова

3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-353 10:00-15:00 частково с.Жиричі



Рожищенський район



1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів



2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка

3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева

4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка

5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.

6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .

7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині 15 лютого відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00-17:00 ФГ "Кравця Г.Б."Тракторна бригада1. 09:00-17:00с.Лежниця вул.Центральна частково2. 10:00-16:00с.Павлівка вул.1 Травня 1-201. 08:30-16:00КТП-486c.ПрилуцькКТП-486 Прилуцьк вул.Богуна/частково/2. 08:30-16:00КТП-144 м.КіверціКТП-144 м.Ківерцівул.Мічуріна,буд.1-30,м.Ківерці1. 9:00-17:00РГ Свідків Єгови,ФОП Курсова Г. В.,ФОП Кондратюк М. В.,Ф. О. Шепшелей В. Я. м. Ковель, вул. Шевченка,вул. Жуковського, вул. Зелена,вул. Червоного Хреста, вул. П.Орлика, вул. Польова, вул. Нова,вул. Загородня.2. ПЛ – 0,4 кВ ТП-185 9:00-17:00 ФОП Солов'янчук А.ФКовельське РайвоКовельське СЛАТ "Тур" с. Стеблі1 КТП№33 Л-109:00-16:00с.Хорів вул.Зелена2 ЗТП№129 Л-3 09:00-15:00ферма с.Затурці3 КТП№141 09:00-16:00магазин,АТС,БК, с.Линів вул.Центральна, І.Франка, Набережна1. 08:30-12:30ОСББ Центральна вежаШвидка допомогаБанк ДельтаТелерадіокомпаніяБойлернаШпалери Вул. Словацького, 9, 12, 14, 22, 28.1 пл-0.4 ктп-19909:00 – 17:00магазин с.Світязькі Смолярис.Світязькі Смоляри2 ктп-377 09:00 – 17:00Магазин с. Городно с. Городно1. 09:00-17:00Магазин «Зустріч» м.Нововолинськвул.Весняна, вул.Молодіжна, 20-47вул.Івасюка, 25, вул.Козацька, 2-48вул.Котляревського, 7-11вул.Богуна, вул.Гірнича, 6-52вул.Волинська, 1-47, вул.Затишна, 1-21вул.Лугова, вул.М.Вовчкавул.Лісна, 13-58,вул.Русовичівська, 1-252 ПЛ-0,4 кВ Л-7 ТП-102 09:00-17:00 м.Нововолинськвул.Львівська, 29-49вул.Гірнича, 4вул.Комарова, 2-81 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-186. 09:30 - 16:00 частково м.Ратне (район вет.лікарні)2 ПЛ-0,4 кВ Л-1 від ТП-307)09:30 - 16:00 частково м.Ратне (вул.Малясова3 ПЛ-0,4 кВ Л-2 від ТП-353 10:00-15:00 частково с.Жиричі1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-228 9:00-17:00 с.Михалін магазин с.Михалін вул.Дружби Народів2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-163 9:00-17:00 с.Щурин вул.Л.Українки, І.Франка3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-469 9:00-17:00 с.Переспа вул.Молодіжна, Радянська, Будівельна, Жовтнева4 ПЛ-0,4 кВ від КТП-167 9:00-17:00 с.Щурин бригада, БССЗ с.Щурин вул.Гагаріна, Жовтнева, Шевченка5 ПЛ-0,4 кВ від КТП-472 9:00-17:00 м.Рожище вул.Молодіжна,1-23, Шевченка,125-161.6 ПЛ-0,4 кВ від ЗТП-316 9:00-17:00 м.Рожище магазин “Венеція”, магазин. м.Рожище вул.Незалежності,99А, М.Вовчка,16,14 .7 ПЛ-0,4 кВ від КТП-131 9:00-17:00 м.Рожище вул.Ломоносова

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