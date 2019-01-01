Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*
Сьогодні, 11:09
Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні групи товарів.
Лише 14 лютого 2019 року: Знижка -14% на ВСІ: шоколадні цукерки в коробках та плитки шоколаду.
*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками
tamtam.com.ua
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Лише 14 лютого 2019 року: Знижка -14% на ВСІ: шоколадні цукерки в коробках та плитки шоколаду.
*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками
tamtam.com.ua
Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:24
Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*
Сьогодні, 11:09