Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*





Лише 14 лютого 2019 року: Знижка -14% на ВСІ: шоколадні цукерки в коробках та плитки шоколаду.



*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками

tamtam.com.ua



Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!





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