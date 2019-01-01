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Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*

Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*
Ми щоразу тішимо своїх покупців знижками на різноманітні групи товарів.

Лише 14 лютого 2019 року: Знижка -14% на ВСІ: шоколадні цукерки в коробках та плитки шоколаду.

*знижка не розповсюджується на акційні товари з жовтими цінниками
tamtam.com.ua

Завітайте до гіпермаркету «Там Там» та купуйте акційні товари для всієї родини!

Гіпермаркет «Там Там» вітає лучан з Днем святого Валентина і дарує знижки*

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Теги: Там Там
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