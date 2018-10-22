Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+
Сьогодні, 11:24
Ковельські медики видалили величезну пухлину вагою 3 кілограми у пацієнта.
"Ковельське МТМО з Василем Курилом. Пухлину ВЕЛИЧЕЗНИХ розмірів видалили наші хірурги. Вага пухлини 3 кг!!! Стан пацієнтки задовільний", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку медики теж нещодавно видалили пухлини вагою 3 та 4 кілограми у двох 51-річних жінок. Одна з жінок потрапила до лікарні з лейоміомою матки – доброякісною пухлиною, яка росла протягом п’яти років. Новоутворення важило близько чотирьох кілограмів. Воно стискало внутрішні органи, погіршувало самопочуття та зовнішній вигляд, адже виглядало, як доношена вагітність.
Увага! Фото 18+
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"Ковельське МТМО з Василем Курилом. Пухлину ВЕЛИЧЕЗНИХ розмірів видалили наші хірурги. Вага пухлини 3 кг!!! Стан пацієнтки задовільний", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, що у Луцьку медики теж нещодавно видалили пухлини вагою 3 та 4 кілограми у двох 51-річних жінок. Одна з жінок потрапила до лікарні з лейоміомою матки – доброякісною пухлиною, яка росла протягом п’яти років. Новоутворення важило близько чотирьох кілограмів. Воно стискало внутрішні органи, погіршувало самопочуття та зовнішній вигляд, адже виглядало, як доношена вагітність.
Увага! Фото 18+
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 11:24