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Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+

Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+
Ковельські медики видалили величезну пухлину вагою 3 кілограми у пацієнта.

"Ковельське МТМО з Василем Курилом. Пухлину ВЕЛИЧЕЗНИХ розмірів видалили наші хірурги. Вага пухлини 3 кг!!! Стан пацієнтки задовільний", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, що у Луцьку медики теж нещодавно видалили пухлини вагою 3 та 4 кілограми у двох 51-річних жінок. Одна з жінок потрапила до лікарні з лейоміомою матки – доброякісною пухлиною, яка росла протягом п’яти років. Новоутворення важило близько чотирьох кілограмів. Воно стискало внутрішні органи, погіршувало самопочуття та зовнішній вигляд, адже виглядало, як доношена вагітність.

Увага! Фото 18+
Волинські лікарі видалили жінці гігантську пухлину. ФОТО 18+

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Теги: пухлина, Ковель
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