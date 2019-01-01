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На Волині активізувалися шахраї: людей масово кидають на гроші

На Волині активізувалися шахраї: людей масово кидають на гроші
Минулої доби до підрозділів Волині надійшло шість повідомлень від громадян про шахрайства.

Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.

До Камінь-Каширського відділу поліції надійшло повідомлення від 28-річного мешканця райцентру. Чоловік на початку лютого через інтернет-сайт хотів придбати мобільний телефон.

Перерахував на вказаний зловмисниками рахунок майже 2, 5 тис. грн., натомість телефону не отримав.

Аналогічні звернення надійшли до Ковельського, Любомльського та Луцького відділу поліції. Волинян під приводом купівлі різних товарів та техніки шахраї ошукали на понад 50 тис. гривень.

За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.

"Поліція закликає громадян бути обачними та не потрапляти в пастки шахраїв", - йдеться у повідомленні.

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Теги: шахрайство, гроші, кримінал
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