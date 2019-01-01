У Луцьку пенсіонер віддав шахраям 15 тисяч за «родича в міліції»

На Волині з кредитної картки жінки шахраї зняли 2 тисячі гривень, а 79-річного пенсіонера ошукали на 15 тисяч.Про це повідомили у прес-службі волинської поліції.Так, у кінці січня шахраї з кредитної картки мешканки Луцького району, шляхом входу в обліковий запис інтернет-банкінгу зняли понад 2 тис. грн., а у Луцьку під приводом звільнення від кримінальної відповідальності родичів шахраї ошукали 79-річного пенсіонера.Гроші, 15 тис. гривень, потерпілий перерахував через ІBOX на банківську картку.За усіма фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Тривають заходи направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння цих злочинів.