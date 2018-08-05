У селі під Луцьком водій відмовився везти сина загиблого Героя за пільговим посвідченням
Сьогодні, 11:47
Волинянка поскаржилась на водія маршрутки №224, який відмовився безкоштовно везти учня 2-го класу за пільговим посвідченням.
Про це у групі-facebook "Княгининівська громада" написала Тетяна Гайда.
Жінка зазначила, що інцидент трапився 13 лютого приблизно о 18:05 годині.
"...Мій син, учень 2 класу Княгининівського ліцею, за посвідченням дитини військовослужбовця,який загинув ( помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, сів в маршутку за номером 224 перевізник Макарчук, водій на пред’явлене посвідчення категорично відмовився перевести дитину безкоштовно,що передбачає дане посвідчення..", - йдеться у дописі.
Водій пояснив свою поведінку тим, що сільська рада непроплатила за дану категорію пасажирів і направив з усіма питаннями звертатись голови Княгининівської ОТГ.
У коментарі під дописом голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб написала таку відповідь:
"Сільська рада 22.02 на сесії буде приймати рішення про суми відшкодувань перевізникам 224, 22 та 22а маршрутів та з 1.03.2019 року з ними буде укладено договори на пільгові перевезення пільгових категорій населення".
За її словами відшкодування перевізникам буде компенсоване і за січень та лютий 2019 року. Власники маршрутів про це знають і тому така реакція водія є незрозумілою.
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Про це у групі-facebook "Княгининівська громада" написала Тетяна Гайда.
Жінка зазначила, що інцидент трапився 13 лютого приблизно о 18:05 годині.
"...Мій син, учень 2 класу Княгининівського ліцею, за посвідченням дитини військовослужбовця,який загинув ( помер) чи пропав безвісти під час проходження військової служби, сів в маршутку за номером 224 перевізник Макарчук, водій на пред’явлене посвідчення категорично відмовився перевести дитину безкоштовно,що передбачає дане посвідчення..", - йдеться у дописі.
Водій пояснив свою поведінку тим, що сільська рада непроплатила за дану категорію пасажирів і направив з усіма питаннями звертатись голови Княгининівської ОТГ.
У коментарі під дописом голова Княгининівської ОТГ Олена Твердохліб написала таку відповідь:
"Сільська рада 22.02 на сесії буде приймати рішення про суми відшкодувань перевізникам 224, 22 та 22а маршрутів та з 1.03.2019 року з ними буде укладено договори на пільгові перевезення пільгових категорій населення".
За її словами відшкодування перевізникам буде компенсоване і за січень та лютий 2019 року. Власники маршрутів про це знають і тому така реакція водія є незрозумілою.
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