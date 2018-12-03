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Показали відео, як брали на хабарі посадовця з Укртрансбезпеки

Показали відео, як брали на хабарі посадовця з Укртрансбезпеки
Служба безпеки України опублікувала відео із затриманням головного спеціаліста відділу надання адміністративних послуг Управління Укртрансбезпеки у Волинській області, який погорів на хабарі.

Відео опублікували на ютуб-каналі СБУ.

Нагадаємо, оперативники спецслужби встановили, що посадовець налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від перевізників за надання дозвільних документів на міжнародні перевезення вантажів.

Правоохоронці затримали чоловіка в одному із районних центрів області під час отримання чергового хабара у розмірі сто американських доларів від місцевого мешканця. Раніше оперативники спецслужби задокументували ще однин факт отримання зловмисником аналогічної суми неправомірної вигоди.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають невідкладні слідчі дії.

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу.


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Теги: хабар, СБУ, Волинь
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