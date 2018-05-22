Які дороги зараз ремонтують на Волині
Сьогодні, 12:33
Наразі на волинських автошляхах працює 4 ремонтні бригади філій "Волинського облавтодору".
Так, підрядники продовжують роботи з ліквідації аварійної ямковості на окремих автодорогах державного значення в межах Волинської області, - повідомили у прес-службі САД у Волинській області.
За інформацією ДП "Волинський облавтодор" сьогодні такі роботи виконуватимуть 4 ремонтні бригади філій цього підприємства.
Зокрема бригада Луцької дорожньої дільниці філії "Луцький райавтодор" працюватиме на автодорозі Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці від км 5+000.
Також аварійні роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття будуть виконуватись сьогодні на окремих ділянках автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Там працюватиме 3 бригади дорожньо-ремонтних пунктів філії "Ковельськаї ДЕД".
"Звертаємо увагу користувачів доріг, що проведення робіт з аварійної ліквідації вибоїн дорожнього покриття – це вимушений тимчасовий захід, головною метою якого є забезпечення безпечного руху транспорту автошляхами та недопущення більшого руйнування проїзної частини доріг.
Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає всіх учасників дорожнього руху з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають в місцях проведення аварійних робіт, а також неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, зважати на попереджувальні дорожні знаки про аварійно-небезпечні ділянки на автошляхах та знаки обмеження швидкості руху", - йдеться у повідомленні.
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Так, підрядники продовжують роботи з ліквідації аварійної ямковості на окремих автодорогах державного значення в межах Волинської області, - повідомили у прес-службі САД у Волинській області.
За інформацією ДП "Волинський облавтодор" сьогодні такі роботи виконуватимуть 4 ремонтні бригади філій цього підприємства.
Зокрема бригада Луцької дорожньої дільниці філії "Луцький райавтодор" працюватиме на автодорозі Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці від км 5+000.
Також аварійні роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття будуть виконуватись сьогодні на окремих ділянках автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Там працюватиме 3 бригади дорожньо-ремонтних пунктів філії "Ковельськаї ДЕД".
"Звертаємо увагу користувачів доріг, що проведення робіт з аварійної ліквідації вибоїн дорожнього покриття – це вимушений тимчасовий захід, головною метою якого є забезпечення безпечного руху транспорту автошляхами та недопущення більшого руйнування проїзної частини доріг.
Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає всіх учасників дорожнього руху з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають в місцях проведення аварійних робіт, а також неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, зважати на попереджувальні дорожні знаки про аварійно-небезпечні ділянки на автошляхах та знаки обмеження швидкості руху", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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