Які дороги зараз ремонтують на Волині

Наразі на волинських автошляхах працює 4 ремонтні бригади філій "Волинського облавтодору".Так, підрядники продовжують роботи з ліквідації аварійної ямковості на окремих автодорогах державного значення в межах Волинської області, - повідомили у прес-службі САД у Волинській області.За інформацією ДП "Волинський облавтодор" сьогодні такі роботи виконуватимуть 4 ремонтні бригади філій цього підприємства.Зокрема бригада Луцької дорожньої дільниці філії "Луцький райавтодор" працюватиме на автодорозі Т-03-05 Нововолинськ – Іваничі – Павлівка – Локачі на ділянці від км 5+000.Також аварійні роботи з ліквідації пошкоджень дорожнього покриття будуть виконуватись сьогодні на окремих ділянках автошляху М-19 Доманове (на м. Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест). Там працюватиме 3 бригади дорожньо-ремонтних пунктів філії "Ковельськаї ДЕД"."Звертаємо увагу користувачів доріг, що проведення робіт з аварійної ліквідації вибоїн дорожнього покриття – це вимушений тимчасовий захід, головною метою якого є забезпечення безпечного руху транспорту автошляхами та недопущення більшого руйнування проїзної частини доріг.Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає всіх учасників дорожнього руху з розумінням ставитись до тимчасових незручностей, що виникають в місцях проведення аварійних робіт, а також неухильно дотримуватись Правил дорожнього руху, зважати на попереджувальні дорожні знаки про аварійно-небезпечні ділянки на автошляхах та знаки обмеження швидкості руху", - йдеться у повідомленні.