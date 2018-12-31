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На Кіровоградщині 16-річну дівчину переїхав потяг

На Кіровоградщині 16-річну дівчину переїхав потяг
На Кіровоградщині вчора, 13 лютого, близько 18:00, 16-річна дівчина потрапила під потяг у Гайвороні.

Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.

Відомо, що постраждала переходила залізничні колії в навушниках і капюшоні.

Машиніст намагався уникнути зіткнення, подаючи звукові сигнали, однак дівчина на них не відреагувала.

Постраждала отримала тяжкі травми ніг. Її доставили в лікарню.

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Теги: потяг, смерть
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