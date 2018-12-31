На Кіровоградщині 16-річну дівчину переїхав потяг





Цю інформацію кореспонденту



Відомо, що постраждала переходила залізничні колії в навушниках і капюшоні.



Машиніст намагався уникнути зіткнення, подаючи звукові сигнали, однак дівчина на них не відреагувала.



Постраждала отримала тяжкі травми ніг. Її доставили в лікарню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Кіровоградщині вчора, 13 лютого, близько 18:00, 16-річна дівчина потрапила під потяг у Гайвороні.Цю інформацію кореспонденту УНН підтвердили в прес-службі ГУ НП в області.Відомо, що постраждала переходила залізничні колії в навушниках і капюшоні.Машиніст намагався уникнути зіткнення, подаючи звукові сигнали, однак дівчина на них не відреагувала.Постраждала отримала тяжкі травми ніг. Її доставили в лікарню.

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