Суд поновив Супрун на посаді
Сьогодні, 14:12
Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян відновив Уляну Супрун на посаді виконувача обов'язків міністра охорони здоров'я.
Відповідне рішення за клопотанням Кабміну він оголосив у четвер, 14 лютого, - повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, суддя заявив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Нагадаємо, 5 лютого суд заборонив Уляні Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
Після цього Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України, зокрема, підписувати документи з розподілу ліків і вакцин.
Зазначимо, чотири дні суддя у справі Супрун не виходив з нарадчої кімнати. У суді це пояснили тим, що у судді великий обсяг матеріалів.
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Відповідне рішення за клопотанням Кабміну він оголосив у четвер, 14 лютого, - повідомляє РБК-Україна.
Зокрема, суддя заявив, що Супрун може виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я.
Нагадаємо, 5 лютого суд заборонив Уляні Супрун здійснювати будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень міністра охорони здоров'я України. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.
Після цього Кабінет міністрів України 13 лютого прийняв розпорядження, яке дозволяє Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України, зокрема, підписувати документи з розподілу ліків і вакцин.
Зазначимо, чотири дні суддя у справі Супрун не виходив з нарадчої кімнати. У суді це пояснили тим, що у судді великий обсяг матеріалів.
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