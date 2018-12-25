До Книги рекордів Гіннеса внесли 50 досягнень українців





Про це розповіла Лана Вєтрова.



"2018 рік ми закінчили 50 рекордом українця в Книзі рекордів Гіннеса, саме в переддень Нового року Олег Тягнизуб отримав підтвердження від Гіннеса", - зазначила Вєтрова.



Так, львів'янин Олег Скавиш, більш відомий, як Олег Тягнизуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.



За словами Вєтрової, у Національному реєстрі рекордів безпосередньо у співпраці з Книгою рекордів Гіннеса працює відділ міжнародних рекордів. Серед рекордів українців у Книзі Гіннеса більшість зареєстровано у категорії "Людські досягнення". Крім того, значна кількість рекордів стосується категорій "Спорт" та "Масові заходи".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд.Про це розповіла УНН керівник Національного реєстру рекордів України"2018 рік ми закінчили 50 рекордом українця в Книзі рекордів Гіннеса, саме в переддень Нового року Олег Тягнизуб отримав підтвердження від Гіннеса", - зазначила Вєтрова.Так, львів'янин Олег Скавиш, більш відомий, як Олег Тягнизуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.За словами Вєтрової, у Національному реєстрі рекордів безпосередньо у співпраці з Книгою рекордів Гіннеса працює відділ міжнародних рекордів. Серед рекордів українців у Книзі Гіннеса більшість зареєстровано у категорії "Людські досягнення". Крім того, значна кількість рекордів стосується категорій "Спорт" та "Масові заходи".

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