вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

До Книги рекордів Гіннеса внесли 50 досягнень українців

До Книги рекордів Гіннеса внесли 50 досягнень українців
До Книги рекордів Гіннеса за весь час внесено 50 рекордів українців. У 2018 році Книга зареєструвала ювілейний 50 рекорд.

Про це розповіла УНН керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

"2018 рік ми закінчили 50 рекордом українця в Книзі рекордів Гіннеса, саме в переддень Нового року Олег Тягнизуб отримав підтвердження від Гіннеса", - зазначила Вєтрова.

Так, львів'янин Олег Скавиш, більш відомий, як Олег Тягнизуб, протягнув зубами судно вагою 614 тонн.

За словами Вєтрової, у Національному реєстрі рекордів безпосередньо у співпраці з Книгою рекордів Гіннеса працює відділ міжнародних рекордів. Серед рекордів українців у Книзі Гіннеса більшість зареєстровано у категорії "Людські досягнення". Крім того, значна кількість рекордів стосується категорій "Спорт" та "Масові заходи".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Книга рекордів Гіннеса, українці
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
До Книги рекордів Гіннеса внесли 50 досягнень українців
Сьогодні, 17:10
У День закоханих в центрі Луцька покарали «майстра паркування». ФОТО
Сьогодні, 16:56
Волинське сало – одне з найдешевших в Україні
Сьогодні, 16:40
На Волині різко здорожчала картопля. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
На Волині покарали білоруса, який тицяв сбушнику 26 тисяч євро хабара
Сьогодні, 16:11
Схожі новини
Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Таїланду Українцям рекомендують утриматися від поїздок до Таїланду
03 січень, 12:32
Українці повертаються додому: величезні черги у аеропортах Українці повертаються додому: величезні черги у аеропортах
25 грудень, 2018, 12:01
У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані У Словенії зіткнулися українські автобуси: є загиблі і травмовані
10 грудень, 2018, 10:40
У Польщі арештували українців, які працювали на нелегальній фабриці У Польщі арештували українців, які працювали на нелегальній фабриці
07 грудень, 2018, 14:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
До Книги рекордів Гіннеса внесли 50 досягнень українців
Сьогодні, 17:10
 0
У День закоханих в центрі Луцька покарали «майстра паркування». ФОТО
Сьогодні, 16:56
 0
Волинське сало – одне з найдешевших в Україні
Сьогодні, 16:40
 0
На Волині різко здорожчала картопля. ВІДЕО
Сьогодні, 16:18
 0
На Волині покарали білоруса, який тицяв сбушнику 26 тисяч євро хабара
Сьогодні, 16:11
 0
Медіа
відео
1/8