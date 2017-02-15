Сердечково-квітковий бум на День Валентина у центрі Луцька. ФОТО

Квіти, повітряні кульки, сердечка та усмішки – сьогодні лучани поринули в романтичну атмосферу Дня святого Валентина.Ще від самого ранку чоловіки стояли у чергах за букетом квітів, а дівчата обирали подарунки для своєї другої половинки. Традиційними в цей день є повітряні кульки, особливо у формі сердечок.З усіх крамниць лунала романтична музика, заклади та магазини пропонували знижку, а містом гуляли закохані пари. І не важливо, чи вам 17 років, чи уже за 60 – закоханих завжди видає таємнича посмішка та вогонь в очах.вітає усіх з Днем святого Валентина і бажає побільше любові і тепла в серцях.Пропонуємо невеличку фотопідбірку із центру Луцька, де, здавалося, любов просто витала у повітрі.