Сердечково-квітковий бум на День Валентина у центрі Луцька. ФОТО
14 лютий, 22:37
Квіти, повітряні кульки, сердечка та усмішки – сьогодні лучани поринули в романтичну атмосферу Дня святого Валентина.
Ще від самого ранку чоловіки стояли у чергах за букетом квітів, а дівчата обирали подарунки для своєї другої половинки. Традиційними в цей день є повітряні кульки, особливо у формі сердечок.
З усіх крамниць лунала романтична музика, заклади та магазини пропонували знижку, а містом гуляли закохані пари. І не важливо, чи вам 17 років, чи уже за 60 – закоханих завжди видає таємнича посмішка та вогонь в очах.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх з Днем святого Валентина і бажає побільше любові і тепла в серцях.
Пропонуємо невеличку фотопідбірку із центру Луцька, де, здавалося, любов просто витала у повітрі.
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Ще від самого ранку чоловіки стояли у чергах за букетом квітів, а дівчата обирали подарунки для своєї другої половинки. Традиційними в цей день є повітряні кульки, особливо у формі сердечок.
З усіх крамниць лунала романтична музика, заклади та магазини пропонували знижку, а містом гуляли закохані пари. І не важливо, чи вам 17 років, чи уже за 60 – закоханих завжди видає таємнича посмішка та вогонь в очах.
Інформаційне агентство ВолиньPost вітає усіх з Днем святого Валентина і бажає побільше любові і тепла в серцях.
Пропонуємо невеличку фотопідбірку із центру Луцька, де, здавалося, любов просто витала у повітрі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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