Розмитнення «євроблях»: фіскали відкрили «гарячу лінію» для водіїв

ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією.Про це інформує Державна фіскальна служба України на своїй сторінці у facebook.Варто зазначити, що це стосується лише авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.Щоб отримати телефонну консультації, треба повідомити VIN-код автомобіля та рік його випуску.Телефон call-центру: (044) 481-19-61.Сall-центр працюватиме щоденно – з 9.00 до 21.00 – синхронно з відділами митного оформлення.