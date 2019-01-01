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Розмитнення «євроблях»: фіскали відкрили «гарячу лінію» для водіїв

Розмитнення «євроблях»: фіскали відкрили «гарячу лінію» для водіїв
ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією.

Про це інформує Державна фіскальна служба України на своїй сторінці у facebook.

Варто зазначити, що це стосується лише авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

Щоб отримати телефонну консультації, треба повідомити VIN-код автомобіля та рік його випуску.

Телефон call-центру: (044) 481-19-61.

Сall-центр працюватиме щоденно – з 9.00 до 21.00 – синхронно з відділами митного оформлення.

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Теги: ДФС, гаряча лінія
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