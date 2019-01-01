Розмитнення «євроблях»: фіскали відкрили «гарячу лінію» для водіїв
Сьогодні, 15:15
ДФС відкрито телефонну «гарячу лінію» щодо цінової інформації на транспортні засоби з іноземною реєстрацією.
Про це інформує Державна фіскальна служба України на своїй сторінці у facebook.
Варто зазначити, що це стосується лише авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Щоб отримати телефонну консультації, треба повідомити VIN-код автомобіля та рік його випуску.
Телефон call-центру: (044) 481-19-61.
Сall-центр працюватиме щоденно – з 9.00 до 21.00 – синхронно з відділами митного оформлення.
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Про це інформує Державна фіскальна служба України на своїй сторінці у facebook.
Варто зазначити, що це стосується лише авто, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Щоб отримати телефонну консультації, треба повідомити VIN-код автомобіля та рік його випуску.
Телефон call-центру: (044) 481-19-61.
Сall-центр працюватиме щоденно – з 9.00 до 21.00 – синхронно з відділами митного оформлення.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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