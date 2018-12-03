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Майже півсотні ковельських спортсменів будуть отримувати стипендії від мера

Майже півсотні ковельських спортсменів будуть отримувати стипендії від мера
40 молодих та перспективних спортсменів Ковеля отримуватимуть стипендії міського голови.

40 молодих та перспективних спортсменів Ковеля, які торік досягли успіхів на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях, впродовж нинішнього року отримуватимуть щомісячні стипендії міського голови. Найбільше серед них веслувальників – 13, легкоатлетів – 6, - повідомили у ковельській мерії.

Удостоєні грошових винагород 5 футболістів, 3 волейболісти, стільки ж борців.

Стипендіатами міського голови стали троє спортсменів з обмеженими фізичними можливостями - вихованці обласного центру «Інваспорт»: Ксенія Токар, Максим Макарчук, Максим Гелюта.

Матеріально відзначено досягнення Станіслава Бондаренка, Ангеліни Кашинської (шахи), Іллі Ляшука, Наталії Падалюк (плавання), Романа Кухти (кікбоксинг), Дмитра Абрамчука (карате), Романа Ротанчука (бокс).

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Теги: спорт, Ковель
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