Майже півсотні ковельських спортсменів будуть отримувати стипендії від мера





40 молодих та перспективних спортсменів Ковеля, які торік досягли успіхів на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях, впродовж нинішнього року отримуватимуть щомісячні стипендії міського голови. Найбільше серед них веслувальників – 13, легкоатлетів – 6, - повідомили у ковельській мерії.



Удостоєні грошових винагород 5 футболістів, 3 волейболісти, стільки ж борців.



Стипендіатами міського голови стали троє спортсменів з обмеженими фізичними можливостями - вихованці обласного центру «Інваспорт»: Ксенія Токар, Максим Макарчук, Максим Гелюта.



Матеріально відзначено досягнення Станіслава Бондаренка, Ангеліни Кашинської (шахи), Іллі Ляшука, Наталії Падалюк (плавання), Романа Кухти (кікбоксинг), Дмитра Абрамчука (карате), Романа Ротанчука (бокс).



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 40 молодих та перспективних спортсменів Ковеля отримуватимуть стипендії міського голови.40 молодих та перспективних спортсменів Ковеля, які торік досягли успіхів на міжнародних, всеукраїнських та обласних змаганнях, впродовж нинішнього року отримуватимуть щомісячні стипендії міського голови. Найбільше серед них веслувальників – 13, легкоатлетів – 6, - повідомили у ковельській мерії.Удостоєні грошових винагород 5 футболістів, 3 волейболісти, стільки ж борців.Стипендіатами міського голови стали троє спортсменів з обмеженими фізичними можливостями - вихованці обласного центру «Інваспорт»:Матеріально відзначено досягнення(шахи),(плавання),(кікбоксинг),(карате),(бокс).

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію