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На автостанції у Володимирі розгорівся скандал

На автостанції у Володимирі розгорівся скандал
У Володимирі-Волинському стався прикрий інцидент на автостанції.

Про це у Facebook повідомила Олена Кандиба.

Її допис подаємо без змін і правок:

"І знову прикрий інцидент на автостанції.
Якщо сухо і без емоцій:
Вчора Светлана Янущиц, поспішаючи в Ковель на потяг, мала необхідність скористатися послугами нашої автостанції. Касири відмовилися продати пільгові квитки, не зважаючи на посвідчення людини з інвалідністю 1 групи – взяли повні. На запланований час - 16: 15 автобус не приїхав (наступний через годину), на потяг вже фізично встигнути не виходило. Таксі пів тисячі 000. Екстрено вирішили їхати на Луцьк, часу брати квитки в принципі вже не було. Безбілетниками водій згодився підібрати їх тільки біля гуртожитку. І того: паніка, зіпсовані нерви, сумки, сніг в лице, і явно бажання скоріше з відси поїхати.
Я от не можу зрозуміти – там ж теж працюють явно не росіяни, не заслані кимось, - а звичайні наші люди, володимирчани , ну аби аж з прилеглих сіл, але ж наші. Чому з ними щоразу якісь проблеми, неналежне ставлення і бажання обманути?
Автостанція це лице нашого міста, хоча насправді мозоль який болить майже кожному.
Чомусь вважаю, одне слово пана мера - і всі проблеми на цьому об’єкті можуть швидко вирішитися.
От тільки знову питання: нема бажання, чи вже нема влади?
Іноді мені дорікають, що я складна і зі мною важко працювати – з усіх сил намагаюсь стати добрішою) – але ж не дають", - йдеться у дописі.

На автостанції у Володимирі розгорівся скандал

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Теги: скандал, автостанція
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