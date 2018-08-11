На автостанції у Володимирі розгорівся скандал





Про це у Facebook повідомила Олена Кандиба.



Її допис подаємо без змін і правок:



"І знову прикрий інцидент на автостанції.

Якщо сухо і без емоцій:

Вчора Светлана Янущиц, поспішаючи в Ковель на потяг, мала необхідність скористатися послугами нашої автостанції. Касири відмовилися продати пільгові квитки, не зважаючи на посвідчення людини з інвалідністю 1 групи – взяли повні. На запланований час - 16: 15 автобус не приїхав (наступний через годину), на потяг вже фізично встигнути не виходило. Таксі пів тисячі 000. Екстрено вирішили їхати на Луцьк, часу брати квитки в принципі вже не було. Безбілетниками водій згодився підібрати їх тільки біля гуртожитку. І того: паніка, зіпсовані нерви, сумки, сніг в лице, і явно бажання скоріше з відси поїхати.

Я от не можу зрозуміти – там ж теж працюють явно не росіяни, не заслані кимось, - а звичайні наші люди, володимирчани , ну аби аж з прилеглих сіл, але ж наші. Чому з ними щоразу якісь проблеми, неналежне ставлення і бажання обманути?

Автостанція це лице нашого міста, хоча насправді мозоль який болить майже кожному.

Чомусь вважаю, одне слово пана мера - і всі проблеми на цьому об’єкті можуть швидко вирішитися.

От тільки знову питання: нема бажання, чи вже нема влади?

Іноді мені дорікають, що я складна і зі мною важко працювати – з усіх сил намагаюсь стати добрішою) – але ж не дають", - йдеться у дописі.





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