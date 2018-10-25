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Суд над бійцями 51-ої бригади: проти двох захисників закрили кримінал

Суд над бійцями 51-ої бригади: проти двох захисників закрили кримінал
Ще двоє бійців колишньої 51-ої бригади, які проходять по так званій "запорізькій справі", попросили закрити проти них кримінальну справу.

Про це інформує «ВолиньUA».

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, відповідно до статті 48 Кримінального кодексу України подали Петро Шпилюк та Денис Бебнєв.

У цій статті йдеться, що особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

Ні прокурор, ні адвокати підзахисних не заперечили проти цього клопотання. Суддя Олександр Лященко виніс ухвалу, якою задовольнив клопотання Шпилюка та Бебнєва.

В липні 2017 року до такого кроку вдалися Ігор Диня та Олександр Білинський.

Нагадаємо, що хлопців судять за те, що вийшли з оточення. Бійці 51 бригади в липні 2014 року, після 10 днів оточення, 10 днів обстрілів із «Градів» та мінометів, коли була розбита вся техніка, не дочекавшись прийняття рішень командування, самі виходили з оточення, потрапили в полон та були вивезені на територію Росії. Нині їх судять за відмову від несення обов’язків військової служби за попередньою змовою групи осіб.

Наступне судове засідання відбудеться у новому році – 27 лютого 2019 року об 11 годині у Володимир-Волинському міському суді.

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Теги: суд, бійці, Володимир-Волинський
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