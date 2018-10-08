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На Волині покарали білоруса, який тицяв сбушнику 26 тисяч євро хабара

На Волині покарали білоруса, який тицяв сбушнику 26 тисяч євро хабара
Громадянина Республіки Білорусь покарали за хабар у 26 тисяч євро працівнику СБУ.

Про це повідомили у прес-службі волинської прокуратури.

За процесуального керівництва Ратнівського відділу Ковельської місцевої прокуратури громадянина Республіки Білорусь засуджено за надання неправомірної вигоди працівнику Служби безпеки України.

Нагадаємо, громадянин сусідньої країни, який незаконно переправляв цигарки на територію нашої держави, запропонував співробітнику спецслужби 26 тисяч євро за повернення конфіскованих на митниці цигарок.

Співробітник СБУ відразу після отримання неправомірної пропозиції повідомив про неї керівництво.

У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці 3 лютого 2019 року затримали зловмисника під час спроби передати неправомірну вигоду.

Вироком Камінь-Каширського районного суду від 13 лютого 2019 року громадянина Республіки Білорусь визнано винним у наданні неправомірної вигоди службовій особі (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369 КК України) та призначено покарання у виді штрафу розміром 8 500 грн.

Крім того, застосовано спеціальну конфіскацію відносно речових доказів та стягнуто в дохід держави 26 тисяч євро.

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Теги: хабар, кримінал, Волинь
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