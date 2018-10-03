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На Волині різко здорожчала картопля. ВІДЕО

На Волині різко здорожчала картопля. ВІДЕО
На Волині з початку нового року ціни на картоплю зростали вже двічі.

За останні 10 років такий ріст є рекордним. Сьогодні на ринках картоплю можна купити від 7-ми до 10-ти гривень, - йдеться у сюжеті 12 каналу.

Продавець Михайло Джус розповів: "В минулому році були нижчі ціни, та з осені вона (картопля, - ред) була не дорога – 4 гривні. А зараз ціна піднялась".

«Взагалі на овочеву групу під весну завжди підвищуються ціни у зв’язку з тим, що виростивши врожай не всі мають можливість зберігати до весни. Якщо восени картопля коштувала у межах 3 гривень, то сьогодні вони збільшилась майже втричі», – розповів директор департаменту АПР Волинської ОДА Юрій Горбенко.

Деталі – у сюжеті:


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Теги: картопля, Волинь
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