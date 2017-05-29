Волинським ветеранам ОУН-УПА виплатять 152 000 гривень

На Волині тривають виплачувати соціальну допомогу, заробітну плату та інші захищені статті бюджету.Зокрема 14 лютого в головній адмінбудівлі краю відбулося засідання комісії щодо надання допомоги ветеранам ОУН-УПА, - повідомили у відділі інформаційної політики облдержадміністрації.Як повідомила директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації, впродовж січня-лютого поточного року 152 ветеранам ОУН-УПА, що проживають на території Волинської області, виплатять грошову матеріальну допомогу в розмірі 1 тис. грн (кожному) для поліпшення матеріального становища. Відтак, загальна сума коштів становить 152 тис. грн."Департамент соціального захисту населення й надалі здійснюватиме усі грошові виплати волинянам, що передбачені законодавством", – наголошує посадовиця.Нагадаємо, що днями під керівництвом заступника голови облдержадміністраціївідбулося чергове засідання комісії з питань надання волинянам одноразової грошової матеріальної допомоги. Зокрема, розглянуто 89 заяв від жителів області. Загальна сума наданих коштів склала близько 205 тис. грн."Так, надано матеріальну грошову допомогу на лікування онкохворим, учасникам АТО, сім’ям загиблих учасників АТО, особам з інвалідністю, пенсіонерам, малозабезпеченим родинам.Слід додати, що виплати здійснюються відповідно до рішення обласної ради від 20 грудня 2018 року № 22/3 «Про затвердження Регіональної цільової програми соціального захисту населення на 2019-2022 роки», та розпорядження голови облдержадміністрації від 4 лютого 2019 року № 54 «Про затвердження порядку для надання одноразової грошової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах, у тому числі учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, внутрішньо переміщеним особам для поліпшення матеріально-побутових умов, малозабезпеченим пенсіонерам»", - йдеться у повідомленні.