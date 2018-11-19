У День всіх закоханих в Луцьку відгуляли кришталеве та трояндове весілля. ФОТО

У Луцькому міському відділі ДРАЦС відбулися церемонії трояндового та кришталевого весіль.Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.У День святого Валентина у Луцькому міському відділі ДРАЦС дві пари відзначили ювілеї трояндового та кришталевого весілля. Наречені знову у колі рідних та друзів промовили шлюбні обітниці, обмінялися обручками та затанцювали весільний вальс."Привітали із урочистою подією в житті ювілярів очільник юстиції Волині Антон Кустик та заступник начальника з питань державної реєстрації Ольга Семенюк, побажавши їм благополуччя та міцної любові. Подружжя з нагоди пам`ятної дати отримали свідоцтва про шлюб та висловили вдячність за незабутній захід у День всіх закоханих. Кохайтеся, а про документи подбає Мін`юст!", - йдеться у повідомленні.