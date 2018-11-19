У День всіх закоханих в Луцьку відгуляли кришталеве та трояндове весілля. ФОТО
Сьогодні, 18:48
У Луцькому міському відділі ДРАЦС відбулися церемонії трояндового та кришталевого весіль.
Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
У День святого Валентина у Луцькому міському відділі ДРАЦС дві пари відзначили ювілеї трояндового та кришталевого весілля. Наречені знову у колі рідних та друзів промовили шлюбні обітниці, обмінялися обручками та затанцювали весільний вальс.
"Привітали із урочистою подією в житті ювілярів очільник юстиції Волині Антон Кустик та заступник начальника з питань державної реєстрації Ольга Семенюк, побажавши їм благополуччя та міцної любові. Подружжя з нагоди пам`ятної дати отримали свідоцтва про шлюб та висловили вдячність за незабутній захід у День всіх закоханих. Кохайтеся, а про документи подбає Мін`юст!", - йдеться у повідомленні.
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Про це повідомили у Головному територіальному управлінні юстиції у Волинській області.
У День святого Валентина у Луцькому міському відділі ДРАЦС дві пари відзначили ювілеї трояндового та кришталевого весілля. Наречені знову у колі рідних та друзів промовили шлюбні обітниці, обмінялися обручками та затанцювали весільний вальс.
"Привітали із урочистою подією в житті ювілярів очільник юстиції Волині Антон Кустик та заступник начальника з питань державної реєстрації Ольга Семенюк, побажавши їм благополуччя та міцної любові. Подружжя з нагоди пам`ятної дати отримали свідоцтва про шлюб та висловили вдячність за незабутній захід у День всіх закоханих. Кохайтеся, а про документи подбає Мін`юст!", - йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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