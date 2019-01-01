Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 лютого





У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.



Температура повітря вночі до -1…+3 градусів, удень підніметься до +4…+6.



Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.Температура повітря вночі до -1…+3 градусів, удень підніметься до +4…+6.Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію