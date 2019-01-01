вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 лютого

Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 лютого
У п’ятницю у Волинській області буде хмарно з проясненнями.

У Луцьку, Любешеві, Ковелі, Володимирі-Волинському, Маневичах, Світязі очікується суха погода.

Температура повітря вночі до -1…+3 градусів, удень підніметься до +4…+6.

Вітер західний, північно-західний і південно-західний, 1-5 м/с. До кінця тижня очікується мінлива хмарність, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Пухнасті любощі, або Закохані парочки Луцького зоопарку. ФОТО
«Так тяжко, що не можу»: самотня бабуся з Луцька, ледь виживаючи, тримає міні-притулок для собак
Хто представлятиме кандидатів у президенти на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
Зять подарував волинським пенсіонерам на День закоханих поїздку до Мілану
Сьогодні, 20:18
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
Волинським ветеранам ОУН-УПА виплатять 152 000 гривень
Сьогодні, 19:45
Щоби дату пам'ятав: у День Валентина в Луцьку побралися 27 пар
Сьогодні, 19:10
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 14 лютого
13 лютий, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 13 лютого
12 лютий, 20:00
Арктичне повітря принесе похолодання, – синоптик Арктичне повітря принесе похолодання, – синоптик
12 лютий, 15:34
Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 лютого Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 12 лютого
11 лютий, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розказали, скільки пар розписалися у День Валентина в Рожищі. ФОТО
Сьогодні, 20:40
 0
Зять подарував волинським пенсіонерам на День закоханих поїздку до Мілану
Сьогодні, 20:18
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на п’ятницю, 15 лютого
Сьогодні, 20:00
 0
Волинським ветеранам ОУН-УПА виплатять 152 000 гривень
Сьогодні, 19:45
 0
Щоби дату пам'ятав: у День Валентина в Луцьку побралися 27 пар
Сьогодні, 19:10
 0
Медіа
відео
1/8